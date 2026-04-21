Tunisie: Hassen Mnif - « L'IA est un outil incontournable pour l'employabilité »

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Près de 300 étudiants de l'Université de Sfax ont réalisé une performance exceptionnelle en intégrant le Guinness World Records. Ce défi inédit a consisté à concevoir et lancer une startup complète de l'idée initiale jusqu'à sa mise en oeuvre technique et juridique en moins de trois heures, en s'appuyant sur les outils de l'intelligence artificielle (IA).

Cet exploit, qui allie innovation et entrepreneuriat, constitue une première pour l'institution. Dans une déclaration accordée à RTCI, le président de l'Université de Sfax, Hassen Mnif, a qualifié cet événement de « grand honneur » et de « réalisation remarquable ». Il a précisé que cette performance touche simultanément les domaines de l'entrepreneuriat, de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Selon M. Mnif, l'inscription de l'université dans une telle plateforme internationale offre une visibilité médiatique mondiale cruciale. Cette reconnaissance prouve, selon lui, que les jeunes Tunisiens sont capables d'impacter la société et de proposer des solutions innovantes face à des défis complexes, notamment le problème du chômage.

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Le président de l'université a souligné que l'intelligence artificielle est désormais un « outil incontournable ». Au-delà de la performance technique, cette technologie doit servir de levier pour améliorer l'employabilité des diplômés et répondre efficacement aux besoins socio-économiques actuels de la société

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