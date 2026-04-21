Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AJMC a pris part à l'investiture du président de la République

Près de cinq cents membres de l'Association des jeunes mères du Congo (AJMC) ont été présentes à la cérémonie d'investiture du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 16 avril dernier au stade de la Concorde, à Kintélé.

Depuis 2021, l'AJMC soutient les initiatives du président de la République à travers des actions diverses concourant à l'amélioration des conditions de vie de la population. Sous la houlette de sa présidente, Michael Moutouari Tchicamboud, l'AJMC mène de nombreuses actions philanthropiques et humanitaires en faveur des enfants, des jeunes filles, des personnes vulnérables et démunies à Pointe-Noire, où se situe son siège social, mais aussi dans les autres départements du pays.

Lors de l'élection présidentielle de mars dernier, l'AJMC a soutenu le président-candidat Denis Sassou N'Guesso à Pointe-Noire. Ainsi, près de 500 membres ont pris part à Brazzaville à la cérémonie d'investiture du président réélu. Seulement, sur le trajet menant vers la capitale, un incident malheureux s'était produit à Louteté. Un bus roulant derrière le convoi de l'AJMC avait heurté l'un de ses bus après que le chauffeur avait perdu le contrôle de son moyen roulant à cause du dysfonctionnement du système de freinage. Deux morts et de nombreux blessés avaient été enregistrés. Les infortunés avaient été conduits dans les structures sanitaires environnantes et d'autres évacués à Brazzaville.

Après ce malheureux incident, les époux Tchicamboud ont apporté leur soutien multiforme aux victimes de cet accident de la route.

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