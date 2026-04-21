Congo-Brazzaville: Silap 2026 - Ecrivains et amoureux des belles lettres ont rendez-vous en juillet à Pointe-Noire

Après la réussite des deux précédentes éditions, le Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre (IIT) réunira à nouveau les écrivains, auteurs et passionnés du livre ainsi que de la lecture du 23 au 26 juillet, au musée Cercle africain à Pointe-Noire.

La troisième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire (Silap) se tiendra sur le thème « Littérature et arts, maillons de développement des nations ». Elle connaîtra la participation des écrivains et auteurs venus des Etats-Unis d'Amérique, d'Italie, de France, du Canada, du Gabon, des deux Congo et du Ghana. Au menu des conférences, tables rondes, présentations et dédicaces de livres, exposition et vente d'objets d'arts, spectacles, projections cinématographiques, vernissage, ateliers, master class, rencontres professionnelles. Le programme prévoit également une soirée de défilé de mode et des randonnées touristiques au site des gorges de Diosso, à la Pointe Indienne, au musée Ma Loango de Diosso ...

Afin de garantir la réussite de l'événement, poètes, écrivains, peintres, Bdeistes, cinéastes, sculpteurs, chorégraphes, stylistes modélistes, mannequins, artistes, libraires, éditeurs...nationaux et étrangers sont invités à s'inscrire dès à présent pour ne rien rater. Partenaires, mécènes et sponsors sont appelés à se joindre à l'initiative pour le rayonnement de la littérature au Congo et dans le monde.

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Après ses nombreux périples, notamment en 2016 au Salon du livre de Paris, à Ségovie en Espagne lors du 35e Congrès mondial de l'Institut international de théâtre (IIT), au Marché africain des spectacles et des arts d'Abidjan en 2018, au Congrès de l'IIT à Stockholm, en Suède, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, président national du Centre Congo de l'ITT, a décidé, fort de ces expériences enrichissantes, d'organiser sur le sol congolais un événement qui célèbre l'art dans son entièreté. Une manière aussi pour lui de célébrer la littérature congolaise riche en écrivains de renom comme Jean Malonga, Tchicaya U'tamsi, Jean-Baptiste Tati Loutard, Sony Labou Tansi, Sylvain Bemba, Henri Lopes... Il s'agit aussi pour lui de prouver au monde la vitalité actuelle de la littérature congolaise qui accroît son auréole en se frottant aux autres à travers des échanges constructifs et profitables à tous.

Pour Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, la littérature congolaise, depuis ses pionniers de la période coloniale, fait vivre notre mémoire. Elle participe aussi à la consolidation de l'unité nationale, au vivre ensemble, invite à la conscience de soi et des autres. L'interaction entre les différents arts est à encourager afin d'impulser une nouvelle dynamique à cette culture. Que tous s'approprient les vertus de la littérature pour une affirmation à plus d'humanisme et à un monde plus juste et égalitaire.