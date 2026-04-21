Congo-Brazzaville: Taekwondo - Un vent de renouveau souffle sur le Pool et le Niari

21 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Dans le cadre du processus de restructuration de ses instances de base, la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) a supervisé le renouvellement des bureaux des ligues départementales. Les scrutins du Pool et du Niari ont consacré de nouveaux visages, porteurs d'ambitions fortes pour la discipline.

À Kinkala, l'effervescence était au rendez-vous. Les travaux qui se sont déroulés dans un climat de sérénité exemplaire ont abouti à l'élection de Geordany Kimbouani à la tête de la ligue départementale du Pool.

Le directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique du Pool, Modeste Apollinaire Milongo Sita, et le premier vice-président de la Fécotae, Brice Nzoala, ont supervisé cette assemblée générale élective.

Dès sa prise de fonction, le nouveau président a tenu à marquer une rupture nette avec le passé. Loin de s'inscrire dans une simple transition administrative, il a déclaré : « Mon mandat est placé sous le signe de la réforme et non de la continuité ».

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Sosthène Mouanda Moukengue prêt pour le combat dans le Niari

Le département du Niari n'est pas resté en marge de cette dynamique. À Dolisie, c'est Sosthène Mouanda Moukengue qui a été investi de la confiance de ses pairs. Connu pour son pragmatisme, le nouveau président de la ligue du Niari a affiché une détermination immédiate. Pour lui, l'heure n'est plus aux discours mais à l'action concrète. Il entend se mettre au travail dès les premières heures de son élection pour redynamiser le taekwondo dans la "ville de l'or vert".

Afin d'accompagner ces nouvelles équipes et de soutenir la pratique à la base, la Fédération ne s'est pas déplacée les mains vides. Dans un geste de solidarité sportive, chaque ligue a reçu un don important de tenues d'entraînement (doboks).

Ces équipements sont destinés à être distribués gratuitement aux élèves pratiquants des différents clubs départementaux. Un coup de pouce logistique qui vise à encourager la jeunesse et à faciliter l'accès à cet art martial sur l'ensemble du territoire national.

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