Egypte: Perte de connaissance - L'état de Hani Shaker se détériore, les médecins interviennent

L'état de santé du chanteur égyptien Hani Shaker s'est fortement dégradé ces dernières heures à l'hôpital Foch, à Paris, où il est hospitalisé depuis plusieurs semaines à la suite d'une intervention chirurgicale lourde.

Selon une source proche du dossier, l'artiste a été admis en soins intensifs après une rechute marquée par une insuffisance respiratoire et une baisse importante du taux d'oxygène dans le sang. Cette complication a entraîné une altération de son état de conscience et a nécessité une prise en charge médicale renforcée. Les médecins ont procédé à son placement sous assistance respiratoire et tentent actuellement de stabiliser ses fonctions vitales à l'aide d'un protocole thérapeutique adapté. Malgré les efforts de l'équipe soignante, aucune amélioration significative n'a été constatée jusqu'à présent.

Cette détérioration intervient alors que Hani Shaker devait initialement quitter l'hôpital pour regagner Le Caire. Son équipe médicale avait toutefois décidé de prolonger son hospitalisation en raison de l'instabilité persistante de son état après une opération d'ablation du côlon.

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Au cours des derniers jours, les médecins avaient déjà signalé des complications post-opératoires, liées à la complexité de l'intervention et à la fragilité de son état général. La récente aggravation a conduit à une révision urgente de la stratégie de prise en charge. Pour l'heure, les équipes médicales poursuivent une surveillance étroite, sans avoir encore déterminé avec précision l'origine de cette rechute.