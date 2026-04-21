Tunisie: Expatriés

2e victoire en 3 matchs pour l'ex-milieu de terrain clubiste Chiheb Laâbidi et le CD Nacional Madeira. Cette fois face à Alverca 1-0.

Il a écopé d'un carton jaune à la 78e pour une faute en ayant disputé de surcroît l'ensemble de sa 25e rencontre en 30 matchs avec le Nacional classé 14e de la ligue portugaise et qui bataille pour le maintien.

Ben Farhat stoppé

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Louay Ben Farhat et Karlsruhe ont mordu la poussière à Elversberg 3-0. Un match moyen de Ben Farhat face au 3e de la Bundesliga 2, après avoir quitté ses camarades à la 81 . Karlsruhe reste dans le ventre du mou du classement.

Ben Slimane vainqueur

Lors de la 43e journée du Championship anglais, Norwich City s'est imposé face à Bristol City sur le score de 4-2. Le milieu de terrain Anis Ben Slimane a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 78e minute. En seulement 19 minutes de jeu, il a livré une prestation jugée acceptable.

Malgré un temps de jeu limité, il s'est montré appliqué dans ses transmissions avec un taux de réussite de 100 % (3 passes réussies sur 3), tout en réalisant une tentative de tir cadrée. Il a touché le ballon à 4 reprises, apportant une contribution modeste dans une fin de match déjà bien engagée. Une victoire qui place Norwich à la 9e place à 8 points des barrages...

Ben Hammouda éliminé

Muet sur les 2 matchs, comme toute l'équipe du CR Belouizdad opposée à Ezzamalek, l'attaquant Mohamed Amine Ben Hammouda, qui a disputé toute la partie retour, ne verra pas la finale de la Coupe de la CAF.

Hadj Mohamed enfin de retour

Après plus de 4 mois d'absence pour blessure, l'attaquant Anas Hadj Mohamed (21 ans) a enfin repris avec les joies du pré vert. L'ailier de Beerschot SV est entré à la 68e minute du match. Son club a gagné 2-1 face à Lommel. Le club a fini 3e de la Challenger Pro League et se qualifie aux barrages d'accession pour la ligue supérieure belge.

Mutisme de Bettaïeb

3 matchs après avoir marqué pour Arges Pitesti, Adel Bettaïeb n'y arrive plus devant. Résultat, son club roumain a encore rendu les armes face à CFR Cluj 1-0.

Chaâbani avec les honneurs

L'entraîneur du RS Berkane Mouine Chaâbani a manqué de peu une qualification historique pour le club marocain en finale de Champions League CAF malgré une victoire 1-0 au retour, face au FAR Rabat.

Kaieb accroché

Lors de la troisième journée du championnat suédois de première division, Halmstads a concédé un match nul (1-1) face à Göteborg. Le joueur tunisien Rami Kaib s'est distingué en étant titularisé et en disputant l'intégralité de la rencontre, livrant une prestation solide. Très actif défensivement, il a réalisé 6 interventions, dont un tacle et 5 dégagements, tout en récupérant 6 ballons.

Sur le plan offensif, il a su se projeter en créant 3 occasions et en tentant 2 tirs, dont un contré. Précis dans ses transmissions, il a affiché un taux de réussite de 75 % (21 passes réussies sur 28), avec une efficacité notable dans le camp adverse (83 %). Il a également touché 50 ballons, remporté un duel au sol sur trois, subi et commis une faute, et effectué une progression balle au pied remarquable sur 28 mètres, confirmant ainsi son impact global dans le jeu.