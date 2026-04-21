Tunisie: Action sécuritaire - Conforme à la légitimité populaire et à la suprématie de la loi

La cérémonie marquant la célébration du 70e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure a constitué une occasion de plus pour mettre en relief le rôle joué et assumé par les diverses unités sécuritaires pour la protection des citoyens et de leurs biens sur l'ensemble du territoire face aux multiples formes de criminalité.

En effet, c'est l'image que vient de mettre en exergue le Chef de l'Etat en présidant, samedi, ladite cérémonie au Palais de Carthage et au cours de laquelle il a procédé à la décoration et à la promotion de nombre de cadres et agents relevant des différents corps sécuritaires, tout en rendant hommage aux martyrs de la patrie.

Le Président de la République a saisi cette occasion pour rappeler certains faits saillants concernant la situation générale dans le pays, plus précisément sécuritaire, en commençant par rendre hommage à la "cohésion" constatée entre les forces de sécurité et les populations dans toutes les régions de Tunisie dans le sens où l'engagement est total dans une symbiose remarquable en vue de réussir la nouvelle guerre de libération menée par le peuple conformément à la vision présidentielle.

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Il faut dire que, selon les termes mêmes utilisés par le Président Kaïs Saïed, une évolution positive est nettement visible au niveau du comportement de l'agent de sécurité qui ne donne plus cette impression de bourreau, qui prévalait lors des années de tyrannie, mais plutôt d'un représentant de la sécurité citoyenne qui fait tout pour accompagner les Tunisiennes et les Tunisiens dans leur vie quotidienne afin de veiller à leur protection, préserver leurs vies, leur dignité et leurs biens ainsi que les biens publics.

Après s'être félicité des efforts déployés par les divers corps sécuritaires, notamment celles de sécurité et la protection civile, plus précisément lors des dernières inondations dues aux intempéries enregistrées dans de nombreuses régions de Tunisie où une réelle solidarité était de mise sur le terrain prouvant un sens élevé de patriotisme et de coopération illustré, notamment lors d'une opération de poursuite d'un individu recherché pendant trois jours couronnée par son arrestation.

Rappelons un phénomène similaire constaté il y a un an dans la délégation de Mezzouna, du gouvernorat de Sidi Bouzid, à la suite de l'effondrement d'un mur du lycée de la ville où, face à la propagation de rumeurs malveillantes, les habitants de la localité se sont joints aux forces l'ordre pour nettoyer les différentes artères de la ville, donnant une vraie leçon de patriotisme et un "échec et mat" aux provocateurs. Ainsi, l'agent de l'ordre n'inspire plus la crainte, mais se présente comme étant un élément-clé dans la protection et la sauvegarde des biens et des institutions de l'Etat et comme étant un compagnon efficace pour les citoyens.

En outre, le Chef de l'Etat n'a pas hésité à fustiger les tentatives de certains lobbies destinées à «semer le doute et le chaos tout en mettant à l'index les campagnes orchestrées consistant à multiplier les mobilisations aussi bien sur le terrain que par le biais de publications sur les réseaux sociaux dans le but maléfique de porter préjudice à la stabilité du pays où les auteurs de ces pratiques cherchent à transformer l'État en butin et le peuple en otage», comme l'a indiqué, en substance, le Président de la République, tout en assurant que le peuple est conscient des risques et des dangers guettant le pays, sans oublier sa détermination à ne pas se laisser influencer par lesdits discours maléfiques et autres "campagnes de désinformation".

Autre point de taille évoqué par le Chef de l'Etat, cette mise en relief des missions accomplies par les agents des prisons et de rééducation qui s'acquittent, selon ses propos, de leur tâche dans le respect de la loi et de la dignité des détenus. La détermination de l'Etat est ainsi inébranlable face aux obstacles et aux illusions qui ne parviennent pas à décourager les autorités, comme l'a réaffirmé le Président Kaïs Saïed qui prône la poursuite de la marche résolue conformément à la légitimité populaire, fondée sur la suprématie de la loi.