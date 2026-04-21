La Commission de contrôle de l'Assemblée nationale s'est réjouie de la clarté et de la rigueur de la procédure d'acquisition des véhicules de l'hémicycle. Elle a organisé, ce lundi 20 avril 2026, une séance de travail sur la question.

Se fondant sur les prérogatives que lui confère le règlement intérieur, la Commission de comptabilité et de contrôle de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable député Abdoulaye Sow, a organisé, ce lundi 20 avril 2026, une séance consacrée à la présentation de la procédure d'acquisition des véhicules de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 34 du Règlement intérieur, ladite Commission est chargée du contrôle, de la comptabilité ainsi que de la gestion des crédits inscrits au budget de l'institution parlementaire.

« La Commission se félicite du respect scrupuleux de l'ensemble de la procédure, depuis les phases préparatoires jusqu'à la validation et à l'exécution. Elle souligne que toutes les étapes ont été intégralement observées, dans le strict respect des règles en vigueur, témoignant ainsi de la rigueur et de la conformité du processus », rapporte une note de l'Assemblée nationale publiée à l'issue de ces travaux.

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À cette occasion, précise le texte, le questeur Aïcha Touré, ainsi que Sadibou Niassy, coordonnateur de la cellule de passation des marchés de l'Assemblée nationale, ont apporté des éclaircissements exhaustifs et répondu avec précision à l'ensemble des interrogations, en détaillant le processus d'acquisition des véhicules de la XVe législature. Les échanges ont aussi permis de dissiper toute équivoque, et les participants ont unanimement salué cet exercice, qui s'inscrit pleinement dans l'exigence de transparence érigée en principe fondamental par la XVe législature.