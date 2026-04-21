Sénégal: Un incendie vite maitrisé sur un secteur du Daaka de Médina Gounass

Les sapeurs-pompiers ont maitrisé un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans le secteur de "l'antenne Tigo" du Daaka de Médina Gounass, dans la région de Kolda (sud), a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

"Les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui faisaient la ronde à partir de 23 heures, ont eu à alerter le Poste de commandement (PC) sur un début d'incendie dans le secteur de l'antenne Tigo du Daaka", a déclaré le sous-lieutenant, Cheikh Diassé, chef du secteur de "l'antenne Tigo" du Daaka de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a ajouté que les éléments sont arrivés sur les lieux du sinistre vers 00h22 mn avec beaucoup de moyens dont des drones pour mieux localiser le feu.

Le feu a été maitrisé au bout d'environ vingt minutes avec tous les moyens déployés sur le site, a-t-il dit, soulignant qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, seulement des dégâts matériels. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées, a fait savoir le sous-lieutenant, assurant que le lieu du sinistre est sous-surveillance. Il a invité les pèlerins à respecter les mesures de prévention, en éteignant les feux à partir de 23 heures et lors des heures de prières à la tente du Daaka.

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Dans un communiqué reçu à l'APS, le Comité d'organisation du Daaka de Médina Gounass informe qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du troisième au quatrième jour de l'édition 2026, aux environs de 00h30. La même source précise que l'incendie est survenu sur le site d'hébergement "Daaka Rosso Béthio", avant de se propager vers d'autres sites dont Saint-Louis et Tambacounda. "Grâce à l'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers en patrouille, le feu a été maîtrisé dans de brefs délais. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer", rassure-t-on dans le texte.

À ce stade, les causes de l'incident ne sont pas encore connues, renseigne le communiqué, révélant qu'une enquête a été ouverte par la Police judiciaire afin de faire toute la lumière sur les circonstances. Le Comité d'organisation tient à rassurer l'ensemble des fidèles que des mesures immédiates ont été prises pour reloger les personnes impactées dans deux sites déjà identifiés.

Le Comité invite par ailleurs tous les pèlerins à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes de sécurité suivantes : éviter toute utilisation de flammes nues (bougies, lampes à pétrole, réchauds, bonbonnes de gaz) à proximité des tentes et des matériaux inflammables, à ne pas surcharger les installations électriques, etc.

L'édition 2026 du Daaka une retraite spirituelle de dix jours a démarré samedi sous la présidence du gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, en présence du Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Cet événement religieux initié en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), se tient à dix kilomètres de la ville de Médina Gounass.

Le Daaka constitue un moment majeur de dévotion et de retraite spirituelle, réunissant chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal et de plusieurs pays de la sous-région. Située dans le département de Vélingara, dans la région de Kolda, Médina Gounass se trouve à environ 160 kilomètres de Kolda et à 80 kilomètres de Tambacounda.