Afrique: Saison 6 de la BAL - L'ASC Ville de Dakar à Rabat pour la Conférence Sahara

Dakar — L'équipe sénégalaise de l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) est arrivée lundi à Rabat, la capitale marocaine, où elle prendra part à la Conférence Sahara de la sixième saison de la Basketball Africa League (BAL), qui démarre vendredi.

La compétition se poursuivra jusqu'au 3 mai.

L'ASC Ville de Dakar évoluera dans la Conférence Sahara aux côtés du FUS de Rabat (Maroc), d'Al Ahly (Égypte), de JCA Kings (Côte d'Ivoire), du Club africain de Tunis (Tunisie) et des Maktown Flyers (Nigeria).

L'équipe de la municipalité dakaroise, qui avait participé pour la première fois à la BAL la saison dernière, avait terminé dernière de la Conférence Sahara avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, manquant ainsi la qualification pour les Finals 8.

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Le club sénégalais s'était toutefois illustré en battant le champion en titre, Petro de Luanda (Angola).

Les équipes Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, Petro de Luanda (Angola), Dar City Basket (Tanzanie) et APR (Rwanda) se sont qualifiées à l'issue des matchs de la Conférence de Kalahari, disputés du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria.

Les play-offs de la BAL se dérouleront à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai.

Voici la liste des joueurs retenus :

Lamine Badji, Mouhamed Camara, Bara Ndiaye, Abdoul Aziz Sy, Mohamed Lamine Bara Diop, Samba Dali Fall, Ibrahima Sylla, Pape Moussa Diallo (Sénégal), Matthieu Missonnier et Axel Toupane (France), Deng Andgok Yak Deng (Soudan du Sud), Souleymane Diabaté (Côte d'Ivoire) et Ater Majok (Soudan).