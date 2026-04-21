Les responsables et membres de la Cellule PASTEF de Cité Niakh, un quartier de la ville de Saint-Louis, ont initié le week-end dernier une activité de "set setal" (nettoiement) au niveau de leur contrée pour ainsi contribuer à la préservation de l'environnement. Cela s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités citoyennes qu'ils ont engagées pour améliorer le cadre de vie des populatios. L'activité s'est déroulée en collaboration avec la SONAGED et le Service départemental de l'Hygiène de Saint-Louis.

L'objectif principal visé à travers cette activité de "set setal", initiée par la Cellule PASTEF de Cité Niakh, c'est de préserver l'environnement et d'améliorer le cadre de vie des populations qui résident dans ledit quartier, à en croire Moussa Diop, délégué de cette Cellule. "Nous avons organisé l'activité de nettoiement qui rentre dans le cadre des activités inscrites dans notre plan d'actions trimestriel, sur instruction du président du parti PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui a demandé aux différentes cellules d'être plus proches des populations, d'engager, entre autres, des activités citoyennes auprès des populations pour leur servir. Ce plan d'actions a été élaboré depuis le mois de février. Les activités ont été toutes exécutées. Nous sommes à notre dernière action qui consistait à organiser une journée de nettoiement pour améliorer l'environnement et le cadre de vie", a déclaré M. Diop.

Pour lui, cette activité est une manière, pour les "Patriotes" qu'ils sont, de débarrasser ce quartier du faubourg de Sor des ordures ménagères. "Le choix de cette activité résulte du fait que les populations doivent s'habituer à vivre dans un environnement sain. C'est cet environnement sain qui doit leur permettre de se protéger contre les maladies, de protéger les enfants et les couches vulnérables, surtout les talibés.

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Donc on doit s'habituer à vivre dans un environnement sain et ces activités-là s'inscrivent vraiment dans ce domaine et permettent d'améliorer le cadre de vie", a-t-il indiqué, avant de préciser que cette activité est initiée avec l'appui et la participation active de la SONAGED et de la Brigade départementale du Service d'Hygiène de Saint-Louis.

Il rappelle que "nettoyer c'est bon, mais ne pas salir c'est encore mieux". Il a ainsi saisi l'occasion pour adresser un message aux populations de Saint-Louis pour qu'elles s'impliquent davantage dans la préservation de leur environnement. "Nous lançons un message d'engagement, de responsabilité aux populations pour que chacun puisse jouer sa partition dans l'amélioration du cadre de vie", a-t-il ajouté, tout en les invitant à oeuvrer pour que de telles activités citoyennes pissent être démultipliées partout dans le pays. "Je crois que si on parvient à multiplier les activités de ce genre, on va continuer à améliorer notre cadre de vie et je lance un appel également pour que ces actions-là puissent être multipliées dans les différentes localités", a souligné M. Diop au terme de leur activité de "set setal".