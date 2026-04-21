A l'instar des autres entités éparpillées un peu partout à travers le pays, le Village d'enfants "SOS" de Kaolack, en partenariat avec "SOS Belgique", a fêté hier, lundi 20 avril 2026, à Kaffrine, ses 50 ans de présence, d'engagement et d'impact au Sénégal. Pour marquer cet événement, l'accent a surtout été mis sur une contribution au programme national de lutte en faveur de la protection des droits des enfants talibés au Sénégal.

Coïncidant, cette année, avec la journée nationale du 20 avril exclusivement dédiée aux enfants talibés, le Village SOS a poursuivi ce programme en initiant une longue caravane de sensibilisation qui a pris départ à partir de l'intersection entre la route de Nganda et la nationale 1 (RN1) jusqu'au quartier de Médina Baye (Kaffrine). Plus d'un millier de talibés et leurs maîtres coraniques ont pris part à cette randonnée, sur une distance d'un demi-kilomètre, pour sensibiliser les populations, les autorités et leurs partenaires sur l'épineuse question de la protection des droits des enfants talibés. Mieux il s'agit d'amener ces différents acteurs à prendre soin du bien-être social des talibés, de leur système d'apprentissage et le bon traitement dont ils bénéficier dans la société où ils sont naturellement membres.

Au-delà des nombreuses opportunités et privilèges que les Villages SOS de manière générale offrent aux "daaras" (écoles coraniques) du pays pour les aider à surmonter certaines difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés en permanence, ce cinquantenaire a été aussi l'occasion de réitérer l'engagement de ces Villages SOS à soutenir les jeunes pensionnaires des écoles coraniques, les maîtres et maintenir les lieux d'apprentissage du Coran dans un environnement décent.

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Ainsi sanctionnée par une cérémonie qui s'est tenue sur la grande place mythique de Médina Baye (Kaffrine), un quartier fondé par Feu Abdou Wilane, cette randonnée a finalement basculé autour d'une scène de plaidoyer où les talibés eux-mêmes, leurs maîtres et les "Ndeyu Daaras" (marraines des daaras) ont exprimé leurs besoins en termes de prise en charge et remis sur place et sous forme de rapport toutes leurs doléances et leurs besoins aux représentants de l'État.

Pour le Directeur national des Villages SOS du Sénégal, Papa Daouda Diop, qui présidait la randonnée aux côtés du Préfet de Kaffrine, "les Villages SOS, depuis cinq (5) ans, travaillent en étroite collaboration avec l'État du Sénégal, les maîtres coraniques, "Ndeyu Daaras" et divers autres partenaires autour de la protection des talibés. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat multipartite, les Villages SOS ont pris en charge 1500 talibés sur le territoire national pour certains besoins exprimés. A lui seul et ses partenaires, les Villages SOS ne peuvent faire prospérer le projet "Les enfants pour le changement", sans les autorités".

Papa Daouda Diop souligne que, "Outre les actions orientées au renforcement de la vie des talibés, les moyens de subsistance, cette dynamique prend aussi en charge la dimension de professionnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire, permettre à ces jeunes d'apprendre le Coran qui porte des valeurs, aussi leur offrir des moyens de compétence professionnelle. Déjà on a aujourd'hui une trentaine d'anciens talibés autonomes qui ont été insérés dans le secteur professionnel. Cela témoigne que les Villages SOS de manière générale sont toujours alignés au principe institutionnel, aux politiques, orientations et priorités telles que définies par l'État", précisé le Directeur national des Villages SOS.

Au sujet du phénomène très récurrent de la mendicité dans le pays, Papa Daouda Diop a soutenu " il faut surtout voir pourquoi les enfants sont dehors pour ensuite apporter des solutions privatives de ces sorties fortement contestées. En tout cas au niveau des villages Sos, l'idée de réprimer ces faits sociaux repose essentiellement sur l'amélioration des cadres de vie des talibés, des moyens de subsistance et le renforcement de la dimension pédagogique dans tous ses aspects" a t-il ajouté.