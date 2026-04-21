Sénégal: Sélections nationales - La FSF recompose ses attelages

La Fédération sénégalaise de football a procédé à une recomposition de l'encadrement technique de différentes sélections nationales, avec la nomination de nouveaux techniciens à la tête de plusieurs catégories. Dans un communiqué l'instance dirigeante du football a dévoilé ce nouvel attelage qui, selon elle, obéit à une volonté d'insuffler une nouvelle dynamique et dans une logique de performance durable à tous les niveaux du football sénégalais.

La Fédération sénégalaise de football a procédé à une large réorganisation de l'encadrement des équipes nationales avec plusieurs nominations. La recomposition concerne, en dehors de l'équipe nationale A, l'ensemble des équipes nationales masculines et féminines jusqu'au beach soccer. L'objectif est d'assurer la performance, une meilleure continuité et le renforcement de la formation des jeunes talents. Selon l'instance dirigeante du football indique que ces nominations ont été entérinées à l' issue des travaux d'une commission ad hoc conformément au mandat du comité exécutif réuni le 19 mars dernier.

La FSF indique ce processus s'est déroulé en trois phases. La première a concerné la nomination du Directeur technique national (DTN), suivie d'une deuxième phase consacrée au recrutement des sélectionneurs, désormais achevée. La troisième étape portera sur la désignation des Team Managers. L'instance fait savoir avoir enregistré plus de 400 candidatures, issues de profils masculins et féminins de diverses nationalités, illustrant l'attractivité du football sénégalais.

A travers ces choix, elle affiche sa volonté de préserver ses acquis et de s'inscrire dans une logique de performance durable. Chez les sélections masculines, l'équipe nationale locale chargée notamment des compétitions réservées aux joueurs évoluant dans le championnat, sera désormais dirigée par Ali Maal. L'ancien international sera assisté par Lamine Diagne mais aussi avec Samba Keita (préparateur physique) et René Charles Ndiaye (préparation des gardiens).

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Les U23 ont été confiés à Serigne Saliou Dia épaulé par Boubacar Gadiaga. Chez les U20, Malick Daff revient à son poste et aura comme adjoint Ansu Diédhiou. Du côté des petites catégories, Lamine Ludovic Sané ancien défenseur international prend les rênes de la sélection U17 alors que Ousmane Diop hérite des U15.

Chez les sélections féminines, la dynamique est maintenue. Mame Moussa Cissé est reconduit à la tête de l'équipe A, avec Mbayang Thiam comme adjointe. La sélection U20 féminine sera désormais dirigée par Abatalib Fall, tandis que Christian Basse prend en charge les U17. Chez les U15 filles, Fatou Mery Faye est désignée coache principale. Quant à la sélection de Beach soccer, Ngalla Sylla restera aux commandes avec comme adjoint Joseph Toupane.