Sénégal: Contrôle de l'action publique par l'Assemblée nationale - Les ministres face aux députés, dès ce mardi

L'Assemblée nationale lance, ce mardi 21 avril 2026, une série inédite d'auditions des membres du gouvernement. Dans une note rendue publique hier, lundi 20 avril, l'Assemblée nationale a précisé que ce processus entre dans le cadre du contrôle de l'action publique à travers des face-à-face programmés entre ministres et Commissions permanentes, dans une dynamique de transparence et de redevabilité.

Annoncée la semaine dernière, la procédure d'audition des membres du gouvernement, dans le cadre du contrôle de l'action publique, va officiellement démarrer ce mardi 21 avril 2026 au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, qui ouvrira le bal devant les membres de la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Prévu à 9h00, ce face-à-face sera suivi, à partir de 16h00, par celui de son collègue Abdourahmane Diouf, en charge de l'Environnement et de la Transition écologique, devant la Commission du Développement durable et de la Transition écologique.

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Le lendemain, mercredi 22 avril à 9h00, Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, prendra le relais devant la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits de l'homme, avant de céder la place à son collègue, le Général de Corps d'Armée à la retraite Birame Diop, ministre des Forces Armées, pour un face-à-face prévu à partir de 17h00 avec les membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité.

Dans une note rendue publique, l'Assemblée nationale a précisé que ces auditions des membres du gouvernement s'inscrivent dans le cadre du contrôle de l'action publique. « L'Assemblée nationale du Sénégal franchit une étape importante dans le renforcement du contrôle parlementaire avec l'instauration d'un calendrier de travail dédié aux auditions des ministres par les commissions permanentes. Cette initiative, inédite dans l'histoire parlementaire du Sénégal, vise à structurer et à systématiser les échanges entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Elle permettra aux députés d'exercer pleinement leur mission de suivi, d'évaluation et de contrôle de l'action gouvernementale, dans un cadre mieux organisé et plus efficace », souligne le document.

Ce travail se poursuivra jusqu'au vendredi 8 mai prochain, suivant un calendrier établi qui traduit, selon la même note, « une volonté claire de modernisation des pratiques parlementaires, ainsi qu'un engagement en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la performance de l'action publique au Sénégal ».