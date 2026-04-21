Afrique: Le pays et la BAD consolident leur partenariat stratégique

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé de renforcer leur coopération dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et la résilience climatique, des leviers essentiels pour promouvoir une croissance inclusive et générer des emplois.

En marge des Réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a tenu des discussions de haut niveau avec le président de la BAD, le Dr Sidi Ould Tah.

Cette rencontre a permis d'avancer sur un agenda commun axé sur une coopération accrue en faveur d'un développement transformateur.

Les échanges ont mis en évidence la solidité du partenariat entre l'Éthiopie et la BAD, ainsi que son rôle déterminant dans l'appui au programme de réformes économiques en cours et aux objectifs de développement à long terme du pays.

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Ahmed Shide a souligné les progrès soutenus réalisés dans la mise en oeuvre des réformes, malgré un contexte économique mondial difficile, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique, d'une croissance portée par le secteur privé et d'une transformation structurelle de l'économie.

De son côté, le président de la BAD a salué la résilience du pays et les avancées enregistrées, tout en réitérant le soutien constant de l'institution aux priorités de développement de l'Éthiopie.

La réunion a également permis d'explorer les perspectives d'un renforcement du financement et de l'assistance technique de la BAD, notamment à travers des investissements catalyseurs visant à mobiliser les capitaux privés, améliorer la connectivité régionale et accélérer les transitions écologique et numérique.

Réaffirmant leur vision commune, l'Éthiopie et la BAD ont exprimé leur volonté de consolider davantage leur partenariat stratégique afin de mettre en oeuvre des solutions innovantes et adaptées, au service du développement durable et de la transformation économique du pays.