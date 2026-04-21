Afrique: Le président Taye et la ministre autrichienne des affaires étrangères échangent sur le renforcement des relations bilatérales

20 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a reçu la ministre autrichienne des Affaires européennes et internationales, Beate Meinl-Reisinger, pour des discussions axées sur le renforcement de la coopération diplomatique aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Selon Meles Alem, directeur général des Affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères, les échanges ont mis en avant une relation d'amitié « ancienne et solide » entre les deux pays.

Les deux responsables ont examiné les perspectives d'approfondissement des liens diplomatiques, dans un contexte marqué par une coopération de longue date.

Le président a souligné la profondeur des relations entre l'Éthiopie et l'Autriche, affirmant que ce partenariat historique continue de se développer dans plusieurs domaines de coopération.

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De son côté, la ministre autrichienne a réaffirmé l'engagement de son pays à consolider davantage ses relations avec l'Éthiopie, fondées sur plus de 120 ans d'histoire commune.

Elle a insisté sur la volonté de renforcer ce partenariat stratégique, notamment à travers une coopération accrue entre les peuples ainsi que dans les domaines liés à la sécurité.

Enfin, Beate Meinl-Reisinger a précisé que sa visite s'inscrivait dans une démarche visant à approfondir les relations diplomatiques, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans la continuité d'une collaboration historique entre les deux nations.

Lire l'article original sur ENA.

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