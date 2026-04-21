Ethiopie: L'Union européenne relance son appui budgétaire avec le pays

Addis-Abeba — L'Union européenne a annoncé la reprise de son soutien budgétaire à l'Éthiopie, marquant un regain de confiance dans les réformes économiques en cours et favorisant un climat propice à l'investissement privé.

Cette annonce majeure est intervenue lors de l'ouverture du Forum des affaires UE-Éthiopie 2026, organisé dans la capitale sous le thème « Libérer le potentiel de la passerelle mondiale ».

À cette occasion, le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, a présenté un nouveau programme de soutien budgétaire dépassant 140 millions d'euros.

Ces fonds seront orientés vers des secteurs prioritaires tels que l'énergie, la santé, la connectivité et l'amélioration du climat des affaires, des domaines jugés essentiels pour stimuler une croissance durable et attirer davantage d'investissements privés.

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En complément, l'Union européenne intensifie ses investissements à travers l'initiative « Passerelle mondiale ».

Parmi ses composantes clés figure le Programme pour l'économie numérique, doté de 150 millions d'euros, qui vise à renforcer les infrastructures numériques, développer les compétences et améliorer la gouvernance, avec une extension prévue ultérieurement.

Le secteur énergétique bénéficiera également du programme RISE, financé à hauteur de 269 millions d'euros, destiné à moderniser les infrastructures électriques, réhabiliter le parc éolien d'Ashegoda et déployer 2 500 kilomètres de fibre optique.

Ces initiatives devraient considérablement améliorer l'accès à l'électricité et à la connectivité numérique pour les ménages et les entreprises.

Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement a annoncé de nouveaux financements en faveur de l'agriculture et des systèmes alimentaires, en mettant l'accent sur le soutien aux petits exploitants et aux entreprises dirigées par des femmes, afin de promouvoir une croissance inclusive et durable à l'échelle nationale.

Engagée dans un vaste programme de réformes économiques, l'Éthiopie pourrait ainsi bénéficier de manière significative de cet appui renforcé de l'Union européenne, notamment dans les secteurs stratégiques pour son développement.