Afrique: Les relations économiques entre l'Autriche et du pays connaissent une dynamique croissante, selon la ministre Reisinger

Addis-Abeba — La ministre fédérale autrichienne des Affaires européennes et internationales, Beate Meinl-Reisinger, a affirmé que les échanges économiques entre l'Autriche et l'Éthiopie sont en pleine expansion, s'appuyant sur plus d'un siècle de relations diplomatiques solides.

Cette déclaration a été faite à l'occasion de l'ouverture du Forum d'affaires UE-Éthiopie 2026 à Addis-Abeba, organisé sous le thème « Exploiter le potentiel de la passerelle mondiale ».

L'événement a rassemblé responsables politiques, investisseurs et chefs d'entreprise dans le but de renforcer la coopération économique entre l'Europe et l'Éthiopie, avec une participation notable d'entreprises autrichiennes.

Dans son intervention, la ministre a souligné la présence croissante des entreprises autrichiennes en Éthiopie, où elles introduisent des technologies de pointe dans divers secteurs, notamment les dispositifs médicaux, l'impression 3D, les systèmes de surveillance météorologique et l'agriculture de précision.

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Elle a également mis en avant l'intérêt grandissant de son pays pour le développement des relations commerciales bilatérales, ainsi que l'engagement des investisseurs autrichiens à explorer de nouvelles opportunités dans plusieurs domaines économiques.

Selon elle, la participation d'entreprises autrichiennes de premier plan à ce forum reflète clairement cette volonté d'expansion.

Par ailleurs, Beate Meinl-Reisinger a insisté sur la qualité de la coopération dans les domaines scientifique et éducatif, en particulier à travers des partenariats avec des institutions techniques de renom, notamment dans les secteurs minier et des technologies appliquées.

Elle a précisé que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Autriche pour l'Afrique, actuellement en cours d'élaboration en concertation avec les partenaires africains.

Réaffirmant l'engagement de son pays, la ministre a indiqué que l'Autriche entend jouer un rôle actif dans le renforcement de ses relations avec l'Éthiopie, soulignant l'intérêt croissant des entreprises européennes et autrichiennes à s'implanter davantage dans le pays et à contribuer à sa transformation économique.

Elle a également mentionné ses échanges avec plus de 35 ministres africains des Affaires étrangères, ainsi que les consultations menées avec des ambassadeurs africains, visant à définir un cadre de coopération plus inclusif et tourné vers l'avenir.

Selon elle, cette approche marque un passage d'un modèle traditionnel d'aide à un partenariat fondé sur des intérêts mutuels, privilégiant l'investissement, le commerce et une croissance partagée.

La ministre a précisé que cette nouvelle orientation met l'accent sur des priorités telles que la paix et la sécurité, la coopération économique, la mobilité et les migrations, les échanges entre les peuples et la lutte contre le changement climatique.

Dans ce contexte, elle a annoncé la mise en place de cinq centres régionaux dédiés à l'énergie durable et à la résilience en Afrique, soutenus par un financement initial autrichien, illustrant l'engagement du pays dans les technologies vertes.

Enfin, elle a souligné que des initiatives comme le programme « Global Gateway » de l'Union européenne constituent un levier essentiel pour stimuler les investissements et renforcer les liens entre les entreprises européennes et éthiopiennes, dans un contexte économique mondial de plus en plus complexe.