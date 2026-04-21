Burkina Faso: IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè - Le gouverneur du Kadiogo lance les activités au Mémorial Thomas-Sankara

Le gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a présidé la cérémonie de lancement du Mois du patrimoine burkinabè au Mémorial Thomas-Sankara, lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou.

Lancé le 17 avril 2026 à Ouahigouya, la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè s'étend jusqu'au 18 mai prochain. Dans la région du Kadiogo, c'est au Mémorial Thomas-Sankara que le gouverneur Abdoulaye Bassinga a présidé la cérémonie de lancement, lundi 20 avril 2026. Plusieurs activités sont programmées tout au long du Mois du patrimoine dans la région du Kadiogo, notamment des actions de sensibilisation et des visites guidées de sites. M. Bassinga a appelé les Burkinabè à valoriser et à protéger les sites patrimoniaux. Pour lui, le choix du Mémorial Thomas -Sankara n'est pas anodin.

Ce lieu constitue selon lui, une chance exceptionnelle pour la région du Kadiogo, riche en histoire et en symbole. « Il faut déconstruire l'idée selon laquelle, ce sont des étrangers qui doivent mettre en valeur la richesse culturelle de la région », a-t-il averti. Le gouverneur du Kadiogo a appelé tous les citoyens à contribuer à la campagne lancée pour la construction du Mémorial Thomas-Sankara, soulignant que chaque brique, même symbolique, compte. Avec une population de près de 3,5 millions d'habitants dans la région, une mobilisation collective, foi du gouverneur, permettra de réaliser ce projet dans un délai raisonnable.

Quant au coordinateur du projet de construction du Mémorial Thomas-Sankara, Etienne Lompo, il a estimé que promouvoir le patrimoine, c'est aussi le préserver et l'enrichir. Il a précisé que ce qui est visible aujourd'hui ne représente qu'environ 10 % des réalisations prévues sur le site du Mémorial.

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« Le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé à financer 60 % du projet, tandis que les 40 % restants doivent être mobilisés auprès des populations par diverses initiatives », a-t-il informé. Il a fait savoir que plusieurs canaux de contribution sont ouverts, notamment, le paiement direct aux guichets d'entrée, les transferts via la plateforme Faso Arzeka, les virements bancaires. M. Lompo a lancé un appel solennel à la population du Kadiogo à s'engager massivement dans cette campagne, insistant sur le fait que chaque contribution est un pas vers la concrétisation du projet.