Burkina Faso: Stade de Leguema - La ministre Pikbougoum salue les avancées et appelle à accélérer

En marge de la 5e et dernière étape du Tour féminin Yennenga disputée à Bobo-Dioulasso, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, s'est rendue sur le chantier du stade en construction de Léguéma. Cette visite de terrain a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de rappeler les exigences en matière de respect des délais.

En marge de la dernière étape du Tour féminin Yennenga à Bobo-Dioulasso, la ministre des Sports, Annick Pikbougoum, s'est rendue sur le chantier du stade de Léguéma où elle a constaté des avancées notables, tout en appelant à une accélération des travaux. En effet, après une première visite effectuée fin janvier, la ministre a noté des progrès visibles sur le site. « Il faut dire que depuis notre dernière venue ici à la fin du mois de janvier, les choses ont beaucoup évolué », a-t-elle déclaré.

Elle a notamment relevé l'avancement des travaux de peinture, l'aménagement progressif de la piste d'athlétisme ainsi que l'installation des sièges dans les tribunes. Sur l'aire de jeu, les travaux suivent également leur cours. « Le terrain aussi, les activités sont menées de telle sorte que je pense que d'ici un certain moment, ça puisse vraiment ressembler à un terrain de football », a-t-elle ajouté, se voulant à la fois encourageante et vigilante. Malgré ces avancées, la ministre n'a pas caché ses préoccupations face au volume de travaux restant.

« Nous nous rendons compte qu'il y a, c'est vrai que ça a évolué, pas mal de travaux encore qui restent. Si bien que les délais que l'entreprise avait annoncés seront largement dépassés », a-t-elle déploré. Face à cette situation, elle a lancé un appel ferme à l'entreprise en charge du projet : « C'est l'occasion pour moi de les interpeller à encore plus d'ardeur, à travailler davantage pour que le délai officiel qui leur a été donné puisse être respecté ».

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Concernant un éventuel nouveau calendrier, la ministre a indiqué qu'aucun délai précis révisé ne lui a été communiqué. Toutefois, elle estime que certaines étapes clés, notamment la finalisation du terrain et la mise en place du gazon, permettront de mieux apprécier l'échéance globale. Elle a également insisté sur l'importance des aménagements extérieurs, encore en cours.

Une livraison progressive envisagée

Du côté de l'entreprise, le directeur du projet, Selim Kizilaslan, s'est voulu rassurant. Il a souligné que des progrès significatifs ont été réalisés en un temps relativement court et que les équipes restent mobilisées pour tenir leurs engagements. Selon lui, plusieurs travaux restent à finaliser, notamment l'installation complète des sièges, la couverture de certaines zones, la peinture intérieure ainsi que l'aménagement de la pelouse et des infrastructures annexes. Le semis du gazon est prévu début mai.

A la fin du mois de mai, beaucoup de choses seront achevées », a-t-il indiqué, tout en précisant qu'un délai supplémentaire sera nécessaire avant toute utilisation effective du terrain. En effet, la pelouse devra atteindre un niveau de maturité suffisant, ce qui pourrait repousser les premières rencontres sportives vers la fin du mois de juin, sous réserve des conditions climatiques liées à l'hivernage. Par ailleurs, des travaux additionnels, notamment au niveau du parking, ont été intégrés en cours de chantier, ce qui a également contribué à l'allongement des délais.

La réalisation du stade de Léguéma s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures sportives au Burkina Faso. Une fois achevé, il devrait contribuer à renforcer les capacités d'accueil de la ville de Bobo-Dioulasso et offrir un cadre adéquat pour la pratique du sport de haut niveau. Cette visite ministérielle, intervenue dans un contexte de forte mobilisation autour du cyclisme féminin, témoigne de la volonté des autorités de faire du sport un levier de développement et de cohésion sociale.