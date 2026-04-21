Les journalistes des Editions Sidwaya, Adama Sedgo et Fleur Birba ont remporté, le vendredi 17 avril 2026, à Kigali au Rwanda, respectivement le premier prix et le 3e prix à la 11e édition des prix panafricains du journalisme en réassurance.

Les lauréats de la 11e édition des Prix panafricains du journalisme en réassurance sont connus. La liste a été dévoilée, le 17 avril 2026, à Kigali au Rwanda, lors du sommet des Présidents directeur généraux (PDG) des sociétés d'assurance, organisé par Continental Reinsurance, l'un des principaux réassureurs panafricains. En langue française, le premier prix est revenu à Adama Sedgo des Editions Sidwaya avec son article, « Micro-assurance au Burkina Faso/Un outil d'inclusion financière en quête d'adhésion ».

Dans l'oeuvre, le lauréat examine l'évolution de la micro-assurance depuis son introduction en 2018 au Burkina Faso. Il fait ressortir comment ce type d'assurance offre une couverture abordable aux populations à faible revenu, mais reste largement sous-utilisé en raison de sa méconnaissance par le public. Le lauréat Adama Sedgo s'est réjoui de cette récompense. Il a dédié son prix à tous les travailleurs des Editions Sidwaya. « Le journalisme, c'est un travail à la chaine. Au-delà de ma personne, c'est un prix des Editions Sidwaya et c'est le Burkina Faso qui a gagné », a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de cette édition, le Burkina Faso s'est illustré en raflant tous les prix en langue française. La 2e place est occupée par Estelle Konkobo de C'finance et le 3e prix est revenu à Fleur Birba des Editions Sidwaya avec son article intitulé Assurance retraite/Une sécurité financière qui rassure les vieux jours des travailleurs.

Le président du jury, Michael Wilson, a rappelé que les lauréats ont été sélectionnés parmi 184 candidatures reçues de pays anglophones et francophones d'Afrique. Il a salué la qualité des oeuvres en compétition qui s'améliore d'année en année, rendant le processus de sélection toujours plus difficile. Et de préciser que le jury s'est concentré sur l'aspect humain de chaque récit. « Comme on le dit souvent, la règle d'or du journalisme est qu'il n'est pas nécessaire d'être une personne intéressante, mais qu'il faut s'intéresser à l'histoire que l'on raconte. Les meilleurs reportages de cette année ont incarné cet esprit », a-t-il dit.

Le PDG du groupe Continental Reinsurance Holdings, Lawrence Nazare, a traduit ses félicitations aux lauréats. « Nous sommes encouragés par la qualité toujours élevée des candidatures, qui démontre la richesse du talent journalistique africain. Ce programme de récompenses demeure une plateforme essentielle pour mettre en lumière les récits qui façonnent l'avenir de l'assurance en Afrique », a-t-il relevé.

La Rencontre de Kigali a réuni plus de 120 dirigeants d'entreprises d'assurance et de réassurance et de journalistes venus de 25 pays d'Afrique. Ce sommet a été l'occasion pour Continental Reinsurance de révéler les champions de la toute première édition d'un concours destiné aux sociétés d'assurance et de réassurance. Ces prix récompensent les performances, l'innovation et le leadership dans le secteur. Six sociétés d'assurance sont reparties avec des prix.