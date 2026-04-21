Sénégal: Saint-Louis - Les services de l'État mobilisés pour la réussite du Gamou dédié à Serigne Babacar Sy

Saint-Louis — Le gouverneur Al Hassan Sall a réaffirmé l'engagement des services déconcentrés de l'Etat à garantir un bon déroulement de l'édition 2026 du Gamou dédié à Serigne Babacar Sy à Saint-Louis.

"Mes chefs de service, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la région, se sont engagés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'excellence de ce Gamou", a déclaré M. Sall, lundi, au terme du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de l'édition 2026 du Gamou dédié à Serigne Babacar Sy.

Le gouverneur a insisté sur la priorité accordée à la sécurité des pèlerins, tout en précisant que des mesures rigoureuses seront prises pour la couverture sanitaire, l'approvisionnement continu en eau potable et la stabilité du réseau électrique.

Il a rappelé que le Gamou Serigne Babacar Sy figure parmi les rassemblements religieux les plus importants du pays en termes d'affluence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Serigne Malick Fall, vice-président national du Comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) et représentant du khalife général des Tidianes, s'est félicité de la diligence des autorités administratives et de la synergie des services étatiques, sous l'égide du gouverneur.

Communément appelé "Gamou Ndar", l'événement sera célébré le 2 mai prochain.

La manifestation débute la veille par une Hadaratoul Jumah populaire, séance de zikr et de des prières sur le Prophète, prévue sur l'esplanade du lycée Charles De Gaulle.

Serigne Babacar Sy (1885-1957), natif de Saint-Louis, est le premier khalife du vénéré El Hadji Malick Sy, l'un des principaux propagateurs de la Tidjaniya, une importante confrérie musulmane fortement présente au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique.