Sénégal: Les 'Batuuji Sunna', pilier de l'éducation spirituelle au Daakaa de Madina Gounass

Daaka (Madina Gounass) — Le Daaka de Madina Gounass vit au rythme des "Batuuji Sunna", causeries religieuses fondées sur la tradition prophétique et qui demeurent encore aujourd'hui le socle de l'éducation et la ferveur des fidèles venus participer à cette retraite spirituelle initiée par le vénéré Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980).

La prière du "Fajr" (aube) et la récitation du zikr matinal, une pratique quotidienne chez les adeptes de la confrérie tidiane, sont suivies d'une causerie de l'initiateur de cet événement religieux annuel portant sur divers thèmes.

Sous l'égide de l'actuel khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba, cette tradition est respectée encore aujourd'hui.

Les fidèles, massés dans l'enceinte du Daakaa, situé à dix kilomètres de la ville de Médina Gounass, écoutent religieusement ces rappels qui font la particularité de cette retraite spirituelle de dix jours.

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"C'est la force de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba. C'est un homme du verbe qui sait transmettre [le message de Dieu] par l'expression. A chaque fois, il aborde un thème bien précis et aujourd'hui, il portait sur les gaspillages dans les mariages", a déclaré Abdoul Hamidou Niang, dit "Daye", coordonnateur du comité d'organisation "Dental Daakaa", chargé de l'organisation de la retraite spirituelle.

Les fidèles venaient cultiver les champs du marabout et à la fin des travaux, le guide religieux les réunissait pour leur délivrer le message de Dieu, a-t-il rappelé dans un entretien avec l'APS.

"On ne peut pas compter le nombre de causeries religieuses enregistrées par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba. Pour chaque causerie, il y avait plusieurs bandes enregistrées", a-t-il fait savoir.

Abdoul Hamidou Niang déclare avoir l'habitude d'écouter chaque nuit ces causeries, soulignant que cette écoute procède de l'éducation du fidèle et du rappel du message divin.

Il estime que tous les thèmes que le guide religieux avait abordés depuis 1952, année de sa première visite au Fouta avec son guide Thierno Amadou Barro de Mbour (ouest), jusqu'à son rappel à Dieu en 1980, sont d'actualité.

Projet de numérisation et traduction des "Batuuji Sunna"

Le marabout recommandait aux fidèles d'écouter ces enregistrements pour s'imprégner des messages qu'il délivrait à chaque causerie religieuse. Il en résulte qu'aujourd'hui, certaines localités ont interdit l'organisation de festivités grandioses lors des mariages, selon Abdoul Hamidou Niang, citant Ourossogui, Doumga Wouro Alpha, etc.

Dans ses causeries, le guide religieux dénonçait certaines pratiques contraires à la tradition prophétique et aux principes de la confrérie tidiane.

Le marabout demandait aux disciples de revenir à "l'orthodoxie religieuse". "C'est cette orthodoxie religieuse qui est présente à Madina Gounass. L'actuel Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba continue à perpétuer cette tradition", a rappelé Abdoul Hamidou Niang.

"Il avait encouragé ses fidèles à acheter les magnétophones et à garder les enregistrements. Et vous trouverez ici toutes sortes de générations de magnétophones. Il savait que le monde allait évoluer, raison pour laquelle il leur avait demandé d'enregistrer ses causeries religieuses", a-t-il indiqué.

Selon "Daye" Niang, toutes les causeries religieuses de l'initiateur du Daaka sont désormais numérisées et sont en train d'être traduites en pulaar et en français.

Ce projet de traduction est dirigé par Thierno Dialoudine Ba, l'un des fils du khalife Thierno Amadou Tidiane Ba.