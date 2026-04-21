Afrique de l'Ouest: Banques - Le résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire demeure stable en 2025

À l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la Société Générale Côte d'Ivoire est demeuré quasi stable par rapport à celui de 2024, selon les résultats annuels établis par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net affiche un solde de 101,352 milliards de FCFA contre 101,228 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. Selon les responsables de la banque, l'exercice 2025 s'est déroulé dans un contexte de ralentissement de l'activité économique en lien avec les échéances électorales présidentielles.

« Ce contexte a entraîné un attentisme des entreprises, notamment sur certains projets, impactant nos activités de banques d'investissements », soulignent-ils. Dans cet environnement, la Société Générale Côte d'Ivoire réalise un total bilan de 3 769 milliards FCFA, en progression de +4,3 % par rapport à 2024 (3 614 milliards FCFA). De l'avis des dirigeants de la banque, cette évolution met en lumière la croissance des emplois et le renforcement de la collecte des ressources. En effet, les encours de crédits se sont établis à 2 546 milliards contre 2 475 milliards FCFA en 2024, soit une hausse de +2,9 %. Quant aux dépôts de la clientèle, ils se sont élevés à 2 908 milliards FCFA, en hausse de +5,8 % par rapport à 2024 (2 748 milliards FCFA).

« Cette performance démontre l'efficacité des actions commerciales menées sur les dépôts à vue, à terme ainsi que les produits d'épargnes auprès de l'ensemble de nos clients » a laissé entendre la direction de la Société Générale Côte d'Ivoire.

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Au finish, la Société Générale Côte d'Ivoire affiche un produit net bancaire de 276,048 milliards de FCFA contre 263,207 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 5% 4, portée par la résilience de l'activité commerciale et la contribution de la marge d'intérêt dans un contexte de marché exigeant qui compense la moindre contribution des commissions liées aux activités de marchés.

Concernant les frais généraux, ils ont connu une hausse de 7,3% à 107 milliards de FCFA contre 100 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Quant au résultat brut d'exploitation, il a enregistré une hausse de 3,41%, s'établissant à 169,074 milliards de FCFA contre 163,484 milliards de FCFA à fin décembre 2024.

Le coût net du risque de la banque s'est fortement dégradé passant de -36,235 milliards de FCFA en 2024 à -46,829 milliards de FCFA un an plus tard. Du fait de cette dégradation du coût du risque, le résultat d'exploitation est en repli de 5,003 milliards, affichant un solde 122,245 milliards de FCFA contre 127,248 milliards de FCFA en 2024.

« Dans un environnement qui demeure marqué par des incertitudes conjoncturelles mais dont les fondamentaux économiques restent solides, nous abordons l'exercice 2026 avec confiance », ont souligné les responsables de la SGCI. Selon eux, dotée de fondamentaux solides, la SGCI se positionne pour accompagner la reprise progressive des investissements après une période d'attentisme en 2025.

De l'avis toujours des responsables de la banque, les perspectives macroéconomiques de la Côte d'Ivoire restent favorables, avec une croissance portée par le lancement de grands projets structurants et par la poursuite des politiques publiques de développement. « Dans ce contexte, soulignent-ils, nous maintenons notre politique volontariste pour renforcer notre rôle de partenaire de confiance engagé dans le financement de l'économie ivoirienne. » Ils estiment par ailleurs que leur stratégie commerciale pour 2026 continuera de reposer sur un équilibre entre la croissance des crédits et la consolidation des ressources.