Madagascar: Le Chef de l'Etat à Toliara - La hausse des bourses d'étudiants à l'étude

En déplacement à l'université de Toliara, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a été interpellé par les étudiants sur leurs conditions de vie et d'études.

Nous allons voir ce que nous pouvons réaliser immédiatement et étudier la faisabilité de certaines de vos demandes », a déclaré le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, lors d'une rencontre avec les étudiants de l'université de Toliara, hier, à l'amphithéâtre Fiakara Jean Ferlin, à Maninday.

Devant un amphithéâtre rempli, les étudiants ont exposé plusieurs difficultés touchant à leur quotidien sur le campus. Le président de l'université de Toliara, Francis Veriza, a notamment insisté sur la faiblesse du budget consacré à la recherche, évalué à 0,01 %. Il a également évoqué les problèmes fonciers auxquels le campus de Maninday est confronté. « Le campus de Maninday est victime de vols de terrain. Nous demandons à ce qu'il soit doté de clôtures », a-t-il déclaré. Parmi les autres doléances figurent aussi la construction d'un gymnase et d'un centre de santé de base de niveau II (CSB II).

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Le président de la Fédération des associations des étudiants de l'université de Toliara, Olivier Razafindramanana, a, de son côté, porté plusieurs revendications étudiantes. « Nous vous demandons de revoir à la hausse les bourses des universitaires, de mettre à notre disposition des bus qui nous seront utiles pour rejoindre le campus depuis la ville, mais aussi pour effectuer des voyages d'études », a-t-il affirmé. Il a aussi soulevé la question de l'expérience professionnelle exigée dans les offres d'emploi, y compris pour de jeunes diplômés.

Promesses et annonces

Les étudiants ont également insisté sur l'état des infrastructures universitaires. « Nous aimerions habiter dans des bâtiments qui ne laissent pas passer les eaux de pluie et qui ne suintent pas, disposer d'infrastructures sanitaires et voir les ruelles à l'intérieur du campus réhabilitées », a poursuivi leur représentant.

Avant cette rencontre, le chef de l'État a remis un forage au campus. Il a aussi annoncé que les ruelles de tous les campus universitaires de Madagascar seraient pavées. Concernant le transport, il a indiqué que deux bus seraient attribués à l'université de Toliara. Sur la question des bourses, le chef de l'État a affirmé que le ministère de l'Enseignement supérieur et celui des Finances examinaient « la possibilité technique » d'une revalorisation de 20 % des bourses et de 30 % des équipements. Aucune précision n'a toutefois été donnée sur le calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Concernant les occupations foncières, il a indiqué que le ministère de l'Aménagement du territoire serait chargé de procéder à la régularisation des propriétés de l'État, qu'il s'agisse des universités, des terrains domaniaux utilisés par les forces de défense et de sécurité ou d'autres emprises publiques. La rencontre s'est achevée par un don de 30 tonnes de riz et de vingt millions d'ariary aux étudiants.