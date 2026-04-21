Madagascar: CCI Ivato - Le LaTabatra Food connaît une forte affluence

La troisième édition du LaTabatra Food Festival, marquée par une affluence importante, a transformé le CCI Ivato en un espace dédié à la découverte culinaire.

Dès les premières heures du week-end, une foule s'est dirigée vers le Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, portée par une même envie : goûter, découvrir et partager. Les 18 et 19 avril, le LaTabatra Food Festival a une nouvelle fois attiré un public nombreux, confirmant sa place dans le paysage des événements culinaires à Antananarivo.

L'affluence a conduit les organisateurs à annoncer un « sold out » dès l'après-midi du dimanche. L'objectif de 10 000 visiteurs semble avoir été atteint, voire dépassé. Cet indicateur témoigne de l'intérêt croissant pour ce rendez-vous gastronomique. Organisé par Studio 58, l'événement confirme sa progression sur la scène locale. Au coeur de cette édition se trouve une offre culinaire variée. Plus de cent stands ont investi les lieux, proposant une diversité de cuisines. Des spécialités coréennes et japonaises aux plats italiens, indiens et polynésiens, sans oublier les saveurs malgaches, les visiteurs ont circulé d'un stand à l'autre.

Animations

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Les street foods locales étaient également représentées, avec notamment des biscuits à base de coco, des galettes de coco, des saucisses ou encore le koba de Talata Volonondry. Entre mets salés, douceurs sucrées et boissons, chacun a pu composer son propre parcours. Les prix, allant de 15 000 à 70 000 ariary, ont permis à un public diversifié d'accéder à l'événement. Malgré cela, la diversité de l'offre n'a pas permis à tous les visiteurs de tout découvrir.

Au-delà de la gastronomie, plusieurs animations ont accompagné l'événement. Des prestations artistiques assurées par Nate Tex et Reko Band ont rythmé le week-end, aux côtés d'artistes émergents tels que The Revery, Manoa Williamson et Ivotiana. Tout au long du week-end, les stands ont connu une forte fréquentation, installant une atmosphère animée. Entre découvertes culinaires et moments de détente, le festival a attiré un public varié. Au terme de cette troisième édition, le LaTabatra Food Festival confirme son installation dans le calendrier des événements culinaires locaux.