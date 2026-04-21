Madagascar: Aéraunotique - Les formations à l'Eneam suspendues

Les formations sont suspendues à l'École nationale de l'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam). Des audits auraient mis en lumière plusieurs irrégularités au sein de cette école de formation de pilote.

Coup dur pour les élèves pilotes et agents techniques d'exploitation. L'École nationale de l'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam) met ses formations à l'arrêt, selon des sources auprès de l'établissement, hier. La direction générale de l'Eneam a tenu à clarifier que l'établissement ne ferme pas. « Nos activités quotidiennes continuent normalement, ce sont les formations qui sont suspendues», a-t-elle précisé. Elle n'a pas souhaité fournir de plus amples détails sur les raisons de cette décision. « C'est confidentiel », indique-t-elle.

Interrogée sur ce sujet, une source au sein de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), qui a souhaité garder son anonymat, précise qu'aucune communication officielle n'a encore été publiée concernant une éventuelle fermeture ou suspension de l'Eneam. « Le dossier est toujours en cours de discussion avec l'établissement », ajoute-t-elle.

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Ce centre de formation de pilotes traverse une période difficile. Des audits réalisés en février 2025 au sein de l'établissement auraient mis en évidence plusieurs non-conformités. Parmi les principales irrégularités relevées figurent: « des enseignants non qualifiés, des étudiants insuffisamment préparés en aéronautique, des modules de formation incomplets, ou encore un manque de matériel pédagogique ».

Délai

Une autre source auprès de l'Eneam indique que son responsable pédagogique n'a pas encore été nommé. « La formation devient ainsi improvisée et désorganisée, alors que les exigences du secteur aéronautique restent élevées », confie la source auprès de l'ACM. Cette dernière a tenu à préciser que l'initiative ne venait pas de l'ACM et encore moins de son directeur général. « C'est l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui définit les règles et les normes de l'aviation civile au niveau mondial.

Elle exige le respect strict des textes et des réglementations régissant l'aviation civile. En tant qu'école d'aéronautique, l'Eneam est donc tenue de s'y conformer. Ainsi, dès lors que des non-conformités sont constatées, des mesures doivent nécessairement être prises», poursuit la source. La sécurité occupe une place centrale dans le domaine aéronautique. « La moindre défaillance dans la maîtrise des procédures peut avoir de lourdes conséquences sur la sécurité des vols. En cas d'audit international, si les exigences fixées par l'OACI ne sont pas respectées, Madagascar pourrait être sanctionnée», poursuit la source.

Depuis les audits, un délai a été accordé à l'Eneam pour se mettre en conformité. « Normalement, cette période de régularisation est d'un mois, mais nous avons bénéficié de treize mois. Malgré cela, les problèmes ne sont toujours pas résolus», indique notre source au sein de l'Eneam. Dans l'attente d'une issue, l'inquiétude gagne les élèves pilotes et agents techniques d'exploitation, qui restent dans l'incertitude quant à leur avenir. Les étudiants des promotions précédentes sont également concernés : ils n'ont pas encore pu passer leurs examens.