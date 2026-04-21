Madagascar: Les acteurs de la sécurité maritime se recyclent

21 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Madagascar accueille l'exercice régional RECOPORT-26 au siège du CRFIM à Ankaditoho. Treize pays y participent pour renforcer la coopération et la sécurité maritime dans l'océan Indien.

Madagascar accueille, depuis hier jusqu'à jeudi prochain, au siège du Centre régional de fusion d'information maritime (CRFIM) à Ankaditoho, un exercice de simulation axé sur le partage d'informations en matière de sécurité portuaire et maritime dans l'ouest de l'océan Indien et en Afrique de l'Est.

Baptisé RECOPORT-26, cet exercice réunit 13 pays participants. Il se déroule dans un environnement entièrement virtuel et simulé, sans déploiement de moyens physiques, et mobilise les autorités portuaires, les centres nationaux de fusion d'information maritime ainsi que les partenaires régionaux.

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Pour Madagascar, un tel atelier revêt une importance capitale. Il permet de renforcer la sécurité maritime à travers le partage d'expériences et une meilleure coopération, selon le directeur général du Centre régional de fusion d'information maritime, le capitaine de vaisseau Ralaiarivony Alex. Le RECOPORT-26 répond à un enjeu stratégique majeur : renforcer la connaissance partagée du domaine maritime et améliorer la coordination entre États face à des menaces transnationales qui dépassent désormais les frontières nationales.

Résultats

Plusieurs scénarios réalistes seront simulés pendant quatre jours, notamment le trafic de contrebande, le transport illicite de déchets dangereux, les cyberattaques affectant les opérations portuaires ou encore les menaces terroristes.

Parmi les résultats attendus figurent l'amélioration des protocoles de partage d'informations, le renforcement des capacités des acteurs maritimes ainsi que l'harmonisation des procédures, contribuant à une meilleure préparation régionale face aux incidents maritimes et portuaires. Une délégation de l'Union européenne, qui appuie techniquement le RECOPORT-26, ainsi que le ministre malgache des Transports, Herizo Andrianavalona, ont également assisté hier à l'ouverture de cet atelier.

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