Sénégal: Minéraux critiques dans l'industrie manufacturière - Les banques multilatérales de développement appellent à la collaboration

Les banques multilatérales de développement (Bmd), dans une déclaration commune, reconnaissent l'importance de collaborer pour bâtir des chaînes de valeur diversifiées, résilientes et responsables pour les minéraux critiques destinés à l'industrie manufacturière, afin d'accroître notre soutien à un accès à une énergie propre, abordable et fiable, ainsi qu'à la transformation numérique et économique de leurs pays clients.

Elles entendent travailler avec les gouvernements, le secteur privé, les travailleurs et les communautés pour promouvoir des marchés transparents et fondés sur des normes, créer de la valeur ajoutée au-delà de l'extraction et mobiliser des capitaux à grande échelle pour des projets répondant à leurs objectifs de développement respectifs et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (Esg).

Les Bmd entendent renforcer leur coopération grâce à un cadre de collaboration conjoint qui tirera parti des atouts comparatifs de chaque institution afin d'apporter un soutien plus coordonné, plus rapide, plus adaptable et plus efficace aux chaînes de valeur résilientes des minéraux critiques dans les pays en développement, tout en tenant compte de leurs mandats institutionnels respectifs et de leurs stratégies et cadres relatifs aux minéraux critiques.

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«Dans ce contexte, nous chercherons à identifier les possibilités d'opérations conjointes - notamment par le biais de cofinancements et de diagnostics partagés, le cas échéant - et nous rendrons compte des progrès accomplis », lit-on dans le document.

«Nous nous engageons à collaborer rapidement et efficacement avec les pays clients et nos partenaires internationaux afin d'intégrer progressivement des minéraux critiques diversifiés, résilients et responsables aux chaînes de valeur industrielles. Ces initiatives seront alignées sur les priorités nationales de nos clients et produiront des résultats concrets, tels que la création d'emplois et un développement économique inclusif qui aura un impact positif sur les générations futures. Nous invitons toutes les parties prenantes à devenir nos partenaires », ont lancé les Bmd.