Afrique: Importations du Sénégal - L'Ansd note une baisse de 2,2% au mois de février 2026

Au mois de février 2026, les importations du Sénégal s'établissent à 513,2 milliards de FCFA contre 524,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 2,2%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette baisse fait suite à celle des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (109,3 milliards de FCFA contre 133,0 milliards de FCFA le mois précédent), de métaux communs (17,4 milliards de FCFA contre 28,1 milliards de FCFA), de riz (13,2 milliards de FCFA contre 20,1 milliards de FCFA) et d'autres véhicules terrestres (8,7 milliards de FCFA contre 15,4 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, l'augmentation des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (78,7 milliards contre 39,0 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres matériels de transport (10,6 milliards de FCFA contre 5,5 milliards de FCFA) et des camions et camionnettes (8,8 milliards de FCFA contre 5,3 milliards de FCFA) a limité cette baisse.

Comparées au mois de février 2025, les importations augmentent de 1,1%. Leur cumul à fin février 2026 s'établit à 1 038 ,1 milliards de FCFA contre 1 307,4 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 20,6%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers raffinés (109,3 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (78,7 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (33,4 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (19,7 milliards de FCFA) et les métaux communs (17,4 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de février 2026 sont le Nigéria (16,5%), la République populaire de Chine (15,2%), la Russie (11,0 %), la France (9,4%), et l'Inde (5,0%).

Le déficit de la balance commerciale s'établit à -60,1 milliards de FCFA au mois de février 2026 contre -112,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 46,4%. Cette situation s'explique, principalement par une amélioration du solde vis-à-vis de l'Italie (+145,9 milliards de FCFA contre +33,7 milliards de FCFA au mois de janvier 2026), de la Suisse (+56,4 milliards de FCFA contre +45,4 milliards de FCFA), de l'Australie (+27,1 milliards de FCFA contre -0,6 milliards de FCFA) et de la Côte d'Ivoire (+7,7 milliards de FCFA contre +2,4 milliards de FCFA). Cependant, le creusement du déficit commercial vis-à-vis du Nigéria (-83,8 millions de FCFA contre -45,0 milliards de FCFA au mois précédent), de la Chine (-59,6 milliards de FCFA contre -35,2 milliards de FCFA), de la Russie (-56,6 milliards de FCFA contre - 42,4 milliards de FCFA) et de l'Inde (-21,7 milliards de FCFA contre -4,1 milliards de FCFA) a limité cette amélioration.