Congo-Kinshasa: Réforme constitutionnelle en RDC - L'Union sacrée lance un appel à contributions

21 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La plateforme politique au pouvoir, l'Union sacrée de la Nation (USN), invite officiellement les forces vives de la République démocratique du Congo à soumettre leurs propositions concernant une éventuelle réforme constitutionnelle. Dans un communiqué publié ce lundi 20 avril, le secrétariat permanent de l'USN fixe l'échéance au 20 mai prochain pour le dépôt des contributions.

Cette démarche s'adresse à un large spectre de la société congolaise, incluant les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les universitaires ainsi que les juristes, qu'ils soient basés sur le territoire national ou au sein de la diaspora.

Selon l'Union sacrée, cette initiative répond aux multiples manifestations de soutien observées en faveur d'une évolution du texte fondamental du 18 février 2006.

Analyse technique et rapport au Chef de l'État

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Pour traiter ces contributions, l'Union sacrée prévoit la mise en place d'une commission technique spécialisée. Cette instance aura pour mission :

D'analyser la pertinence des différentes propositions reçues ;

D'élaborer un rapport de synthèse détaillé ;

De transmettre ces conclusions au Président de la République.

Un débat politique en gestation

Alors que la question de la révision de la révision ou changement de la constitution congolaise suscite régulièrement des débats passionnés au sein de la classe politique et de l'opinion publique, l'USN semble vouloir donner un cadre structuré à ces discussions. L'objectif affiché est de recueillir une diversité de points de vue avant toute étape législative ou référendaire formelle.

Les acteurs intéressés disposent désormais d'un mois pour formaliser leurs réflexions sur l'avenir institutionnel du pays.

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