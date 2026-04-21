Madagascar: Les réforme de dette publique avancent

Dans le cadre des Réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, tenues du 13 au 18 avril 2026 à Washington (États-Unis), Madagascar a pris part au « Debt Management Facility (DMF) Breakfast Meeting ». Une occasion qui a permis à la délégation malgache d'échanger avec les partenaires financiers sur les avancées du pays en matière de gestion des finances publiques.

Lors de cette rencontre réunissant pays donateurs et partenaires techniques et financiers, l'État malgache a présenté les réformes engagées depuis 2023 dans le cadre de la gestion de la dette publique. Selon le ministère, ces réformes reposent sur un plan structuré intégrant des objectifs opérationnels clairs, des indicateurs de suivi ainsi qu'un renforcement de la coordination avec les partenaires.

Instruments

Parmi les principales mesures figurent la réorganisation de la direction de la dette, l'amélioration des outils de pilotage et de transparence, ainsi que l'adoption de cadres conformes aux standards internationaux, notamment une stratégie de dette à moyen terme et un plan annuel d'emprunt. Le pays a également mis en place des instruments de gestion des risques et renforcé son cadre institutionnel, à travers l'introduction d'une nouvelle législation relative à la gestion de la trésorerie, a-t-on souligné.

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Plus de 80 pays ont déjà bénéficié d'appuis techniques et de formations dans le cadre du programme « Debt Management Facility ». Face à une demande croissante, ce dispositif confirme son rôle stratégique dans l'accompagnement des pays en développement, dont Madagascar.