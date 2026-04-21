Congo-Kinshasa: Guy Kabombo renforce la coopération militaire entre la RDC et la Turquie

En séjour en Turquie, dimanche 19 avril, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo à consolider la coopération militaire entre Kinshasa et Ankara.

Cette nouvelle mission stratégique en République de Turquie constitue une étape clé dans l'opérationnalisation des accords bilatéraux conclus entre les deux pays. Elle vise notamment à développer une industrie congolaise de défense autonome, inspirée du modèle turc, à travers une coopération structurée dans les domaines militaire et industriel.

Ce lundi 20 avril 2026, le ministre de la Défense nationale congolaise a effectué une visite de prospection dans plusieurs installations industrielles de défense situées à Ankara.

Cette mission technique lui a permis de constater de près les capacités de production et l'organisation de l'industrie militaire turque, classée deuxième force de l'OTAN et neuvième puissance militaire mondiale en matière de production d'équipements de défense.

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Ce déplacement officiel intervient dans un contexte de réformes structurelles visant à doter la RDC d'outils opérationnels modernisés et à jeter les bases d'un tissu industriel de défense souverain. D'où l'intérêt porté à l'exploration des différents segments de l'appareil industriel turc de l'armement.

A l'issue de cette immersion, le vice-Premier ministre s'est déclaré pleinement satisfait de l'expertise turque, réaffirmant dans la même occasion sa volonté de renforcer et de pérenniser les liens de coopération militaire entre les deux pays.

Pour rappel, en juillet 2025, Guy Kabombo Muadiamvita avait eu un entretien bilatéral avec son homologue turc, Yaşar Güler, en marge de la 17e édition du Salon international de l'industrie de la défense, tenue à Istanbul.

A cette occasion, les deux responsables avaient exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération militaire, notamment à travers la formation des FARDC, le transfert de compétences et l'acquisition d'équipements adaptés aux besoins sécuritaires de la RDC.