Congo-Kinshasa: Réseaux de télécommunication défaillants, services contestés - La voix des usagers se fait entendre

21 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Il y a un peu plus d'une semaine, à Kisangani, des jeunes sont descendus dans la rue pour dénoncer la mauvaise qualité des services de télécommunication.

Internet instable, appels coupés, crédits consommés sans explication...

Une situation jugée inacceptable par ces manifestants.

La marche a été réprimée, avec des interpellations.

Mais au-delà de cet épisode, c'est un ras-le-bol qui semble partagé par de nombreux consommateurs à travers le pays.

Alors, ce ras-le-bol est-il aussi le vôtre ?

Et surtout, au-delà des manifestations, quelles solutions durables faut-il mettre en place pour améliorer la qualité des services : plus de contrôle de l'État via Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, des sanctions contre les opérateurs ou une mobilisation des consommateurs ?

C'est à ces questions que nous répondons dans Parole aux auditeurs de ce mardi 26 avril 2026:

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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