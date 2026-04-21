Ile Maurice: Opération anti-maltraitance à Sorèze - 14 chiens retirés à leur propriétaire

C'est suite à une plainte pour mauvais traitements et élevage illégal que la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) est intervenue hier matin à Sorèze, Pailles. «Nous sommes intervenus ce matin, au bon moment, avec le soutien de la police», a déclaré le directeur de l'organisation, Tinagaren Govindasami.

Sur place, les agents ont constaté des conditions alarmantes : pas de nourriture ni d'eau, animaux blessés, nombreux cas de problèmes cutanés et plusieurs chiens non stérilisés. La personne visée, déjà connue de la MSAW, aurait enfreint l'article 3 de l'Animal Welfare Act, qui sanctionne tout acte de cruauté envers un animal, ainsi que l'article 31, relatif à l'enregistrement obligatoire et au micropuçage des chiens.

Au total, 14 chiens ont été retirés à leur propriétaire, dont trois classés comme dangereux selon la législation en vigueur. Ils sont désormais sous la garde de la MSAW, en attente d'évaluation et de soins. Une enquête est en cours conjointement avec la police.