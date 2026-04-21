Madagascar: Un nouveau DG chez Vivo Energy Madagascar

Un nouvel élan chez Vivo Energy Madagascar. Depuis le 1er avril, cette société commercialisant des produits pétroliers s'est dotée d'un nouveau Directeur général. L'ancien DG Adel Saadallah vient de passer le flambeau à son successeur, Mustapha Naït Karroum, à l'occasion de la prise de fonctions de ce dernier en tant que nouveau DG de la société la semaine passée.

Avant sa nomination, il occupait le poste de Head of Commercial pour le groupe Vivo Energy, où il était responsable des activités B2B et des revendeurs ainsi que de la supervision des secteurs Aviation, Marine et Produits chimiques. C'est un homme d'expérience qui a occupé pendant 17 ans des fonctions aval chez TotalEnergies en France et dans plusieurs pays d'Afrique. Mustapha Naït Karroum devrait davantage développer la société dans une conjoncture difficile. Vivo Energy gère trois mille neuf cents stations Engen et Shell en Afrique et dans l'océan Indien.