Madagascar: Des bus non autorisés assurent la liaison Ivato-Soavimasoandro

21 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Il n'existe pas de liaison directe entre Ivato Bani et Soavimasoandro. Les usagers qui se rendent à Ankorondrano pour étudier ou travailler sont contraints d'effectuer un long détour, avec un temps de trajet pouvant dépasser deux heures. Face à cette difficulté quotidienne, l'idée de mettre en place une ligne de transport est née progressivement, notamment à partir de l'organisation spontanée de trajets en auto-stop. Cependant, cette ligne n'est pas encore formelle.

Aurélien Ramamonjisoa, chauffeur assurant la liaison Ivato-Soavimasoandro, explique : « Au départ, les personnes qui se déplaçaient dans cette zone cherchaient simplement à être transportées. Nous avons commencé avec quatre véhicules, puis l'activité s'est développée progressivement pour atteindre aujourd'hui entre 32 et 36 voitures. Nous avons constaté que ce service répondait à un véritable besoin des habitants ».

De son côté, Julie Odette Razafindramiadana, présidente de la ligne Tsarasaotra-Ivato, souligne la volonté des opérateurs d'intégrer le secteur formel: « Nous souhaitons être régularisés. Des dossiers ont déjà été déposés auprès des autorités compétentes et nous attendons actuellement une réponse ».

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Interrogées pour obtenir davantage d'informations sur le sujet, les autorités compétentes n'ont pour le moment fourni aucune explication. La ligne fonctionne de 06h 30 à 09h 00 le matin, puis de 15h 30 à 20h 30 l'après-midi. Un système de pointage est en place et les rotations se font à tour de rôle. Par ailleurs, des bus électriques étaient initialement prévus pour être déployés sur la ligne Ivato-Tsarasaotra.

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