Madagascar: Tennis/FMT - Des techniciens forment une union sacrée

La Fédération malgache de tennis (FMT) a officialisé la composition de sa Direction Technique Nationale (DTN) dans le cadre d'un nouveau mandat axé sur la structuration et la performance. L'objectif est de bâtir une méthode de travail cohérente.
La nouvelle organisation repose sur plusieurs pôles de développement. Le Pôle Élite et U18 regroupe notamment Natacha Randriantefy, Aina Rafolomanantsiatosika, Teddy Andrianjafitrimo, Rija Rajaobelina, Lala Razanamasy, Basile Ramanantoanina, Lofo Ramiaramanana, Dina Razafimahatratra et Jacob Rasolondrazana. Le Pôle Espoir U16 et le Pôle Avenir U14 Relève U12 intègrent des techniciens impliqués dans la formation des jeunes, tandis que la Pépinière U10 et U8 est dédiée à l'initiation et à la détection précoce des talents.
Au-delà de l'encadrement sportif, la FMT mise sur une approche globale. Le développement est confié à Miary Zo Rakotondramboa, Viviane Rasoarilalao et Tsantaniony Iariniaina, avec un programme de démocratisation du tennis.
Réformes
La formation des encadreurs est renforcée par Max Randriantefy et Steve Smith, tandis que Dina Razafimahatratra intervient sur les certifications techniques. L'arbitrage est confié à Daniel Randriamanalina. La préparation physique est assurée par Dina Razafimahatratra, Anjanoro Ramangasoavina et Dr Clément. La préparation mentale est encadrée par Océane Razakaboana, Eric Rakotoanosy et Eugenio Raniriharinosy.
Des réformes structurelles sont également engagées sur le classement national (Fanilo Rasolofo, Ernest Ramangasoavina, Gian Carlo Ravelonahina) et la digitalisation (Andry Rarivoson). Les relations internationales sont confiées à Nomena Rasolomalala pour l'Amérique et Natacha Randriantefy pour l'Europe.
Encadrement sportif
- Pôle Élite & U18 : Natacha Randriantefy, Aina Rafolomanantsiatosika, Teddy Andrianjafitrimo, Rija Rajaobelina, Lala Razanamasy, Basile Ramanantoanina, Lofo Ramiaramanana, Dina Razafimahatratra, Jacob Rasolondrasana.-Pôle Espoir U16 : Lala Ratsimandresy, Miary Zo Rakotondramboa, Natacha Randriantefy, Aina Rafolomanantsiatosika.
- Pôle Avenir U14 & Relève U12 : Anjanoro Ramangasoavina, Solange Rasoarivelo, Viviane Rasoarilalao, Océane Razakaboana, Tsantaniony Iariniaina.-Pépinière U10 & U8 : Viviane Rasoarilalao, Tsantaniony Iariniaina, Natacha Randriantefy, Anjanoro Ramangasoavina.-Développement : Miary Zo Rakotondramboa, Viviane Rasoarilalao, Tsantaniony Iariniaina.
- Formation : Max Randriantefy, Steve Smith, Dina Razafimahatratra.-Arbitrage : Daniel Randriamanalina.-Performance :-Préparation physique : Dina Razafimahatratra, Anjanoro Ramangasoavina, Dr Clément.-Préparation mentale : Océane Razakaboana, Eric Rakotoanosy, Eugenio Raniriharinosy.-Réforme :Classement national : Fanilo Rasolofo, Ernest Ramangasoavina, Gian Carlo Ravelonahina.Digitalisation : Andry Rarivoson.Relations internationales : Amériques : Nomena Rasolomalala Europe : Natacha Randriantefy.Donné Raherinjatovo