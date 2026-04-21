Madagascar: Pétanque/Coupe du pays - La bande à Faly Donald sacrée

La triplette du vice-champion du monde, Faly Donald Andrianantenaina, associé à Patrick Ramaminirina et Jean Denis Andrianjaka, de l'Union bouliste Mankjaka Tokana (UBMT), un tout nouveau club d'Ambohitrimanjaka, remporte la Coupe de Madagascar en triplettes seniors hommes.

En finale, disputée dans la nuit de dimanche sur l'avenue de la Gare à Antsirabe, le trio s'est imposé 13 à 6 face au club hôte du C2BA, composé d'Ambinintsoa Rasamoelson, Sitrakiniaina Rafanonerantsoa et Jean Élie Randrianambininjanahary. Les vainqueurs ont empoché 3 millions d'ariary, contre un million pour les finalistes. La fédération devrait publier cette semaine la liste des sélectionnés pour le premier tournoi de la zone 4, prévu du 27 avril au 4 mai à Maurice.

Le titre chez les dames a été ravi par la triplette du FAM Ambohipo, composée de Salima Raharilanto, Vatosoa Rabeharisoa et Livasoa Andriamananjara. Cette formation d'Analamanga s'est imposée 13-9 contre Lahatra Ramiarinarivonirina, Avotrasoa Ramarisandratana et Livasoa Andriamananjara du club Sport Boule d'Ambohimahasoa (SBA), Matsiatra-Ambony.

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Chez les jeunes, le sacre est revenu au club bouliste d'Ambalavao Tsieniparihy (CBAT), formé par Angelo Xavier Randrianaivoson, Gracia Ranaivoson et Tsitohaina Rabemanantsoa. Et la finale des vétérans a été une affaire entre boulistes du C2BA Vakinankaratra. La victoire a été arrachée par Jean Rémi Rabenandrasana, Antoine Rakotoniaina et Radilson Rakotomalala.

La triplette vainqueure de ces trois catégories a gagné 750 000 ariary de prime chacune. La prochaine compétition nationale majeure sera le Trophée des ligues, programmé les 23 et 24 mai, puis le championnat de Madagascar doublette, du 5 au 7 juin dans la capitale.