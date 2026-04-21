Ile Maurice: Les deux adultes à l'avant périssent dans le véhicule en feu

Un grave accident de la route a coûté la vie à deux personnes et fait trois blessés, dont des jumeaux, une fille et un garçon de 14 ans, hier matin à Grand-Bel-Air, sur la route allant à Riche-en-Eau. Une voiture, avec cinq personnes à bord, a quitté la chaussée avant de percuter violemment un arbre. Sous l'impact, le véhicule a pris feu, piégeant les deux adultes à l'avant et calcinant la voiture.

Le conducteur, Naden Chelikani, 57 ans, et sa passagère, Alexina Clifford Aristide, 54 ans, n'ont pas survécu. Coincés dans l'habitacle, ils ont été dévorés par les flammes qui se sont rapidement propagées. Malgré l'intervention de témoins, les deux adultes ont rendu l'âme avant l'arrivée des secours.

Les trois enfants d'Alexina Clifford Aristide ont pu être extraits in extremis de l'arrière du véhicule. À l'hôpital de Rose-Belle, où ils ont été emmenés, les jumeaux ont été admis en salle pour des soins. Le troisième, Jean-Dennis Bacoye, 37 ans, aux soins intensifs. Hier, à l'heure où nous mettions sous presse, il était dans le coma.

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie tandis que la police sécurisait la zone. La circulation a été fortement perturbée pendant plusieurs heures.

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Les deux dépouilles ont été transportées à la morgue de l'hôpital Candos pour autopsie. L'examen médico-légal, pratiqué par le chef du département, le Dr Gungadin, assisté du Dr Monvoisin, a établi que Naden Chelikani est décédé des suites de brûlures étendues et qu'Alexina Clifford Aristide a succombé à de graves blessures à la poitrine.

«Zot ti pe retourn depi enn laniverser»

Rencontré à l'hôpital, l'ex-époux d'Alexina Clifford Aristide, Mava Jean Shirley, père de deux des enfants blessés, était visiblement sous le choc. Il est venu rendre visite à ses jumeaux admis après l'accident. «Mo ti lopital kan mo finn gagn nouvel. Zot ti pe retourn depi enn laniverser kot so tifi Bambous-Virieux. Depi samdi zot ti laba. Azordi (lindi) gramatin zot ti pe retourn lakaz kan sa inn arive», a-t-il confié.

La bru de la victime a décrit Alexina Clifford Aristide comme une femme pieuse, douce et très attachée à sa famille. «C'était une personne très gentille, toujours présente pour les autres. La famille est sous le choc et nous ne comprenons pas ce qui a pu se passer », a-t-elle déclaré.

L'ex-épouse du conducteur a indiqué que Naden Chelikani était père de quatre enfants. Il travaillait à temps partiel comme gardien dans un camp sucrier et tenait également un étal de légumes au marché. Ses proches le décrivent comme un homme au grand cœur et très apprécié dans son entourage. Selon les premières informations, le véhicule impliqué était en règle avec ses documents administratifs. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les enquêteurs devront établir si une perte de contrôle, la vitesse ou un problème mécanique est à l'origine de la sortie de route. Un accompagnement psychologique pour les enfants, assuré par le ministère de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille, est attendu ce mardi.

Osman Mahomed rappelle les règles de bonne conduite

Réagissant à la tragédie, le ministre du Transport, Osman Mahomed, s'est dit profondément touché par les images de l'accident. «Je suis très attristé par ce qui s'est passé, surtout en voyant ces images atroces. Deux personnes sont mortes carbonisées», a-t-il déclaré. Le ministre ne connaissait pas encore les circonstances de l'accident, mais a rappelé les efforts de son ministère pour renforcer la sécurité routière.

Il a également annoncé des amendements à venir concernant l'alcool au volant, la consommation de drogues et les comportements routiers agressifs. Chaque chauffeur doit se responsabiliser malgré les cadres légaux. « On renforce la loi pour protéger les automobilistes», a-t-il insisté, rappelant encore que conduire est « un privilège qu'il faut savoir utiliser ». Osman Mahomed a présenté ses condoléances à la famille endeuillée et a indiqué son intention de leur rendre visite.