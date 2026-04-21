Afrique: Dakar - La Tunisie réaffirme son engagement historique pour la paix sur le continent

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie, depuis les années 1960, en faveur des valeurs fondatrices de l'Organisation de l'unité Africaine (OUA) puis de l'Union Africaine, notamment, la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Cette déclaration a été faite lors de l'allocution qu'il a prononcée, lundi, à l'ouverture des travaux de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé sur le thème « L'Afrique face aux défis de la stabilité, de l'intégration et de la souveraineté : quelles solutions durables », sous le patronage du Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Nafti a souligné que la Tunisie, fidèle à son attachement à l'Organisation des Nations Unies depuis sa création en 1945, oeuvre à prémunir les nouvelles générations contre les fléaux des conflits armés, du terrorisme, de la criminalité transfrontalière et de la cybercriminalité, considérés comme des menaces multidimensionnelles nécessitant une réponse collective, organisée et durable.

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Il a insisté sur la nécessité de traduire les engagements pris par les dirigeants en programmes d'action concrets et réalisables, axés essentiellement, sur la lutte contre la pauvreté et la faim, la réduction des inégalités de développement et la promotion d'un ordre mondial plus juste et inclusif, conformément aux orientations du Sommet de l'avenir tenu à New York en 2024.

Le ministre des Affaires étrangères a, également, appelé à renforcer les partenariats en matière de paix et de sécurité à travers de nouvelles approches et des programmes innovants en médiation et en diplomatie préventive.

Et de poursuivre que ces objectifs requièrent des ressources financières supplémentaires ainsi qu'une réforme des modes de gestion et de gouvernance des institutions africaines, afin de consolider les fondements de la paix et de la sécurité dans un cadre de partenariat et de confiance dépassant les intérêts nationaux étroits, et reposant sur les principes de justice sociale, notamment, en matière d'emploi des jeunes et de développement durable et inclusif.

Il a, par ailleurs, souligné que les défis liés aux changements climatiques imposent de renforcer la diplomatie environnementale et de l'intégrer au coeur des stratégies de sécurité.

Le ministre des affaires étrangères a rappelé que la Tunisie s'est engagée, dès son indépendance, dans les opérations de maintien de la paix en Afrique sous l'égide des Nations Unies.