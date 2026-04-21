Tunisie: Le violeur et le meurtrier d'une jeune femme, abandonnée dans une benne à ordures, condamné à la peine de mort

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la peine de mort par pendaison un individu reconnu coupable du viol et du meurtre d'une jeune femme dans un appartement situé rue de Madrid, dans la capitale, avant de se débarrasser de son corps en le jetant dans une benne à ordures.

L'accusé a été poursuivi pour homicide volontaire aggravé, accompagné d'un autre crime, ainsi que pour viol sous la menace d'une arme blanche, conformément aux articles 57 et 272 du Code pénal. La cour a également ordonné le versement d'une indemnisation de 80 mille dinars au profit de la famille de la victime.

Selon les éléments du dossier, l'enquête a été déclenchée après que des agents municipaux, lors d'une opération de collecte des déchets, ont découvert le corps d'une jeune femme à l'intérieur d'un sac en plastique, abandonné dans une poubelle. Les forces de sécurité de Tunis-ville ont été immédiatement alertées et se sont rendues sur les lieux.

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Le représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, accompagné du juge d'instruction en charge de l'affaire, s'est déplacé sur place. Les premières constatations ont révélé des traces d'agression au niveau du cou et de la partie supérieure du thorax à l'aide d'un objet tranchant. L'examen médico-légal a confirmé que la victime avait subi un viol et des violences avant d'être tuée.

Les investigations ont rapidement permis l'arrestation du suspect, qui a avoué que le mobile du crime était un différend financier. Il avait reçu une somme d'argent de la victime à titre d'avance et, lorsque celle-ci a réclamé son dû, il l'a attirée dans un appartement de la rue de Madrid, où il a exécuté son plan pour l'éliminer définitivement.