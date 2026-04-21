Tunisie: Nabeul - Coup d'envoi de la réhabilitation de plusieurs centres de soins de santé de base

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La direction régionale de la santé à Nabeul a entamé la mise en oeuvre d'un projet de réhabilitation de plusieurs centres de santé de base, à la suite d'une évaluation de l'infrastructure de 116 centres, a indiqué le directeur régional de la santé, Sami Boudouara.

Dans une déclaration à la correspondante de la radio nationale dans la région, Fatma Ben Othman, Boudouara a précisé que les travaux ont démarré selon les priorités. Il a ajouté que la numérisation du premier niveau de soins se poursuit à Kélibia, dans l'attente de l'achèvement des opérations de digitalisation dans la délégation d'El Haouaria, avec l'introduction prochaine d'un système de prise de rendez-vous à distance.

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