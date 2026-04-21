Tunisie - Perturbations et coupures d'eau dans le Sahel à partir de cette nuit

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Plusieurs régions des gouvernorats de Mahdia et de Monastir connaîtront, à partir de minuit dans la nuit du mardi 21 avril 2026, des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable, a annoncé la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Dans le gouvernorat de Mahdia, les interruptions toucheront les délégations de Mahdia, Rejiche, Ksour Essef et Sidi Alouane.

Dans le gouvernorat de Monastir, les perturbations concerneront les délégations de Monastir, Sahline, Bennane-Bodher (à l'exception de Oum El Nour), Jemmal (à l'exception de Oum Kamel, Bir Tayeb et El Hdadra), Moknine, Ksar Hellal, Téboulba, Bkalta, Sayada-Lamta-Bouhjar, ainsi que Zeramdine (à l'exception de Oum El Hayet, El Mazougha et El Mellilicha).

La reprise progressive de l'approvisionnement normal en eau potable est prévue à partir de la mi-journée du jeudi 23 avril 2026, une fois les travaux achevés.

Selon la SONEDE, ces perturbations sont liées à des travaux de raccordement de la station de dessalement de l'eau de mer de Sousse au canal d'adduction du nord. Ces interventions, engagées dans le cadre du renforcement des ressources hydriques dans la région du Sahel, nécessitent une interruption temporaire du service et pourraient entraîner des coupures totales durant la période des travaux.