Tunisie - Perturbations et coupures d'eau dans le Sahel à partir de cette nuit

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)
announcement Par S. R

Plusieurs régions des gouvernorats de Mahdia et de Monastir connaîtront, à partir de minuit dans la nuit du mardi 21 avril 2026, des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable, a annoncé la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Dans le gouvernorat de Mahdia, les interruptions toucheront les délégations de Mahdia, Rejiche, Ksour Essef et Sidi Alouane.

Dans le gouvernorat de Monastir, les perturbations concerneront les délégations de Monastir, Sahline, Bennane-Bodher (à l'exception de Oum El Nour), Jemmal (à l'exception de Oum Kamel, Bir Tayeb et El Hdadra), Moknine, Ksar Hellal, Téboulba, Bkalta, Sayada-Lamta-Bouhjar, ainsi que Zeramdine (à l'exception de Oum El Hayet, El Mazougha et El Mellilicha).

La reprise progressive de l'approvisionnement normal en eau potable est prévue à partir de la mi-journée du jeudi 23 avril 2026, une fois les travaux achevés.

Selon la SONEDE, ces perturbations sont liées à des travaux de raccordement de la station de dessalement de l'eau de mer de Sousse au canal d'adduction du nord. Ces interventions, engagées dans le cadre du renforcement des ressources hydriques dans la région du Sahel, nécessitent une interruption temporaire du service et pourraient entraîner des coupures totales durant la période des travaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.