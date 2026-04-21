Tunisie: Santé - La Tunisie renforce sa coopération avec Roche dans le diagnostic et la recherche

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a reçu une délégation des laboratoires Roche dans le cadre du renforcement d'un partenariat stratégique destiné à moderniser le système de santé tunisien et à améliorer la qualité des soins au profit des patients.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a permis de mettre en avant les programmes conjoints visant à optimiser le parcours du patient, notamment à travers le diagnostic précoce et une prise en charge rapide. Des avancées significatives ont été relevées dans le domaine du diagnostic de pointe, particulièrement en oncologie, avec un élargissement de la couverture dans le secteur public et un renforcement des capacités des laboratoires conformément aux standards internationaux.

Les discussions ont également porté sur la recherche scientifique. Les responsables ont examiné la contribution de Roche aux essais cliniques ainsi que ses investissements dans la recherche et le développement, des initiatives susceptibles de consolider la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale de recherche médicale.

Les deux parties ont en outre souligné la nécessité d'accélérer l'accès équitable aux innovations thérapeutiques, à travers de nouveaux mécanismes de coopération et des programmes solidaires.

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La réunion a aussi abordé le soutien aux programmes de formation destinés aux cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que le développement de projets liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle afin d'améliorer la qualité des services de santé et le suivi des patients.

Mustapha Ferjani a affirmé que ce partenariat contribuera à renforcer les capacités du système de santé tunisien, avec l'ambition de faire de la Tunisie un pôle régional de l'innovation sanitaire et une porte d'entrée vers le continent africain.