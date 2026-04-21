Tunisie: Interconnexion électrique Tunisie-Italie - Le projet « ELMED » franchit une étape décisive

L'ambitieux chantier de liaison électrique sous-marine entre la Tunisie et l'Italie, baptisé ELMED, entre dans une phase concrète. Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale ce mardi 21 avril 2026, le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a annoncé que la quasi-totalité des contrats d'exécution ont désormais été signés.

Un calendrier opérationnel et un investissement massif

S'exprimant à la radio, le Secrétaire d'État a confirmé que les travaux de mise en oeuvre débuteront dès cette année. Ce corridor énergétique stratégique, dont le coût global est estimé à plus d'un milliard d'euros, devrait être pleinement opérationnel à l'horizon 2030. Ce projet représente un pilier majeur de la coopération énergétique méditerranéenne, visant à renforcer la sécurité électrique des deux rives.

Un défi technologique sans précédent

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Sur le plan technique, ELMED repose sur une infrastructure de haute précision conçue pour minimiser les pertes d'énergie. Le dispositif comprend un câble sous-marin de 220 kilomètres fonctionnant en courant continu à une tension de 500 kilovolts. Avec une capacité de transport de 600 mégawatts, l'ouvrage s'appuiera sur deux stations de conversion de pointe pour assurer la synchronisation et la fluidité des échanges entre les réseaux électriques tunisien et italien.