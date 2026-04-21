Tunisie: Projet Biogen Formed à l'hôpital Sahloul - Une médecine ciblée qui redonne espoir aux patients du cancer

La Faculté de médecine de Sousse a accueilli ce mardi le lancement officiel du projet « Biogen Formed », une initiative internationale de coopération entre la Tunisie et l'Italie visant à développer la médecine génétique dans la lutte contre le cancer. Financé par l'Union européenne, ce projet marque une avancée majeure dans le diagnostic et le traitement des tumeurs malignes, en mettant l'accent sur les caractéristiques génétiques propres à chaque patient.

Dans une intervention téléphonique sur Jawhara FM, la docteure Siham Belhaj Salah, cheffe du service d'histologie et de cytologie à l'hôpital universitaire Sahloul, a expliqué que le projet repose sur la technique de la biopsie liquide. Celle-ci permet un diagnostic précis et la mise en place d'un traitement ciblé à partir d'une simple analyse sanguine, en visant directement les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules saines. Cette approche réduit ainsi le recours traditionnel à la chimiothérapie et à la radiothérapie dans certains cas.

Elle a précisé que l'hôpital Sahloul applique déjà ces techniques depuis environ un an, obtenant des résultats positifs chez des patients à des stades avancés de la maladie.

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Le projet « Biogen Formed » vise à renforcer ces acquis grâce à la mise à disposition d'équipements médicaux de pointe, ainsi qu'au transfert de compétences et à la formation spécialisée en collaboration avec les partenaires italiens, afin d'améliorer la rapidité et la précision de la prise en charge du cancer.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de coopération « Interreg » entre la Tunisie et l'Italie, renforçant ainsi le positionnement du pôle médical de Sousse comme centre régional d'innovation en recherche médicale.