Tunisie: Huile d'olive et dattes - Booster les exportations sur le marché émirati

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La résidence de l'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi a accueilli ce mardi 21 avril une rencontre avec des représentants de l'Autorité d'Abou Dhabi pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, dans le cadre de la participation de la Tunisie aux activités de la « Semaine mondiale de l'alimentation », prévue en octobre 2026 à Abou Dhabi.

Cette rencontre a porté principalement sur les perspectives de coopération entre l'Autorité émiratie et les parties tunisiennes publiques et privées concernées par les secteurs de l'agriculture et du commerce, ainsi que sur les moyens de renforcer les liens avec les acteurs de l'import-export et les spécialistes de l'intelligence artificielle appliquée à ces domaines.

Les discussions ont également abordé les possibilités de coopération avec le Bureau de promotion des exportations à Dubaï, ainsi qu'avec les hommes d'affaires tunisiens établis aux Émirats arabes unis, afin de renforcer la promotion des produits tunisiens, notamment l'huile d'olive, les dattes et les produits de la pêche, selon un communiqué de l'ambassade.

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