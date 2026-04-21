Tunisie: Hausse des prix - Entre pénuries artificielles et pratiques spéculatives

Le Président de l'Organisation de Défense du Consommateur, Ammar Dhia, a affirmé que la hausse des prix, bien qu'en partie liée aux fluctuations du marché mondial et à des facteurs globaux affectant de nombreux pays, est aussi largement due à des dysfonctionnements internes au marché tunisien. Parmi les principaux facteurs évoqués figurent le manque de transparence dans les circuits de distribution et l'existence de pratiques monopolistiques visant à contrôler les prix et à imposer des marges bénéficiaires élevées.

Dans une déclaration au journal Echourouk, dans son édition de ce mardi 21 avril, Ammar Dhia a ajouté que la règle économique de l'offre et de la demande ne suffit pas à expliquer cette flambée des prix. Il a évoqué des soupçons de corruption et de manipulation dans les opérations d'approvisionnement, précisant que la circulation des marchandises est parfois volontairement entravée afin de créer une pénurie artificielle servant de prétexte à l'augmentation des prix.

Il a appuyé ses propos en soulignant la hausse du nombre d'infractions relevées par les équipes de contrôle économique, sans que cela ne s'accompagne, selon lui, d'un recul réel de ces pratiques.