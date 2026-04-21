Tunisie: Secrétaire d'État à la Transition énergétique - « La part de l'électricité issue des énergies renouvelables a grimpé à 9 % »

La part de la production d'électricité issue des énergies renouvelables dans le mix électrique national a atteint 9 %, coïncidant avec l'entrée en exploitation de plusieurs centrales solaires photovoltaïques. La centrale de Tozeur a été inaugurée hier, tandis que celle de Mezouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, doit être inaugurée ce mardi 21 avril 2026, a indiqué le Secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane.

Intervenant ce jour sur les ondes de la radio nationale, Chouchane a précisé que ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie énergétique nationale à l'horizon 2035, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % d'ici 2030 et à 50 % à l'horizon 2035.

Il a ajouté que les centrales de Tozeur et de Mezouna disposent chacune d'une capacité de production de 50 mégawatts, les plaçant parmi les plus grands projets récemment mis en service après celui de Metbasta, dans le gouvernorat de Kairouan, dans le cadre de la première tranche de projets.

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Le responsable a également indiqué que le coût total d'investissement de la centrale de Mezouna s'élève à 135 millions de dinars, ajoutant que les projets de Tozeur et de Mezouna permettront de réduire les coûts de production de l'électricité à hauteur de 60 millions de dinars par an.

Par ailleurs, le Secrétaire d'État a révélé que cinq nouveaux projets, d'une capacité totale de 600 mégawatts, ont été préparés. Ces projets sont actuellement soumis à l'examen de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, en attendant l'adoption des textes juridiques y afférents.

Enfin, Chouchane a souligné que les projets de transition énergétique et de production d'électricité à partir de sources renouvelables contribueront à réduire la dépendance au gaz naturel ainsi que les coûts de production de l'électricité.